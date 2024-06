Stiri pe aceeasi tema

- Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, a pledat miercuri culpabil de incalcarea Legii americane privind spionajul in fata unui tribunal din Insulele Mariane de Nord, un arhipelag american din Pacific, in cadrul unei audieri la finalul careia a fost declarat ‘liber’ de catre judecator.Un avion privat…

- Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, a parasit tribunalul din Saipan, teritoriu insular american din Pacific, dupa ce un judecator american a aprobat o ințelegere cu Departamentul de Justiție din SUA, relateaza...

- Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, a fost declarat „liber” miercuri de justitia americana, la capatul unei proceduri de recunoastere a vinovatiei care incheie o epopee juridica ce a durat mai mult de un deceniu, transmite France Presse. „Puteti parasi aceasta sala de judecata ca un om liber”, a declarat…

- Avertizorul si fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, a fost declarat „liber” miercuri de justitia americana, la capatul unei proceduri de recunoastere a vinovatiei care incheie o epopee juridica ce a durat mai mult de un deceniu, transmite France Presse. „Puteti parasi aceasta sala de judecata ca un…

- Avionul care il transporta pe fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, a aterizat miercuri in Insulele Mariane de Nord, un teritoriu american unde acesta urmeaza sa se prezinte in fata unui judecator inainte de a fi eliberat, potrivit AFP si Reuters. Activistul australian urmeaza sa se prezinte in fata…

- Avionul care il transporta pe fondatorul Wikileaks, Julian Assange, a decolat marti, la ora 21:25 (14:25 GMT), de la Bangkok, unde a facut o escala pentru realimentare, cu destinatia insula Saipan, transmite AFP. Julian Assange urmeaza sa apara miercuri, la ora 09:00 (23:00 GMT marti) in fata unui tribunal…

- Julian Assange a fost eliberat din inchisoarea de inalta securitate de langa Londra, unde a fost inchis timp de cinci ani, a dezvaluit WikiLeaks dupa anunțarea unui acord cu justiția americana, transmite Agerpres.

- Președintele SUA ia in considerare cererea guvernului australian de a inchide procesul de judecata pe numele fondatorului WikiLeaks. Anterior, un tribunal din Marea Britaniei a decis sa nu-l extradeze pentru moment pe Julian Assange, așteptind garanții de siguranța din partea omologilor americani. {{738489}}De…