De ce atribuţii scapă directorii şi profesorii Managerii unitatilor scolare nu vor mai recenza copii din circumscriptie, dar nici nu vor mai intocmi si publica un plan operational anual. Si pofesorii diriginti mai scapa de raspundere din acest an scolar. De exemplu, nu mai au responsabilitatea pastrarii bunurilor cu care este dotata sala de clasa. Acestea sunt noile prevederi transmise de Ministerul Educatiei si Cercetarii pentru debirocratizarea sistemului. O parte din manageri spun ca schimbarile ii obliga sa caute solutii alternative, pentru ca documentele si activitatile excluse erau utile in activitatea curenta. Ce solutii cauta directorii… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

