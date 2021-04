De ce-ați votat Nicușor Dan? Bugetul Primariei Municipiului București a fost respins. Aș fi tentat sa spun ca e foarte bine, ca sa simta pe pielea lor și cei care l-au votat pe Nicușor Dan primar. Dar ce vina au ceilalți locuitori? Consilierii USR, majoritarii care au respins bugetul, nu au nicio legatura cu viața metropolei. Nu ii intereseaza ca […] The post De ce-ați votat Nicușor Dan? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

