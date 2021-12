Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a anuntat miercuri ca a inceput exercitiile militare regulate de iarna in districtul sau militar sudic, din care unele parti se invecineaza cu Ucraina, si ca 10.000 de soldati s-au mutat pe terenuri de antrenament in aceasta zona imensa, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Ministerul…

- Interventie de urgenta in zona Poarta 1 din Portul Constanta In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in zona Poarta 1 din Portul Constanta.Din primele informatii este vorba despre recuperarea unei persoane care pluteste in Marea Neagra.…

- Romania a importat, in primele opt luni din 2021, o cantitate de titei de 4,837 milioane de tone echivalent petrol (tep), cu 452.700 tep (10,3%) mai mare fata de cea importata in perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), in parteneriat cu Reprezentanța Comisiei Europene in Romania, a organizat, joi, 21 octombrie, evenimentul „Valorificarea transportului pe Dunare și Marea Neagra – soluție pentru comerțul internațional durabil”, in scopul identificarii soluțiilor optime…

- Turcia nu se va confrunta in aceasta iarna cu vreun deficit de energie, datorita recentelor investitii in infrastructura gazelor naturale si electricitatii, dupa cum a anuntat ministrul Energiei si Resurselor Naturale, Fatih Donmez. Informația a fost publicata de Hurriyet Daily News. „Avem conducte…

- Un articol semnat de scriitorul si bibliograful Emanoil Bucuta, membru corespondent al Academiei Romane si indragostit de tinutul dintre Dunare si Marea Neagra, apare pe 26 septembrie 1933 in revista "Dobrogea Juna" an XXIX, Nr. 115 .Materialul evoca momentul dezvelirii, la Constanta, a bustului lui…

- Capitolul V al cartii "Politica navala postbelica a Romaniei 1944 1958 ldquo;, de Marian Mosneagu se intituleaza "Interferente geopolitice si concepte de securitate in spatiul fluvial ndash; maritim romanescldquo;. Cuprinde trei subcapitole, "Implicatii de ordin geostrategic privind integrarea Romaniei…

- Presedintele Klaus Iohannis a discutat cu o delegație OMV Group Klaus Iohannis. Foto: Presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis, a discutat, astazi cu o delegație OMV Group, condusa de directorul Alfred Stern, despre cresterea puternica de preturi ale gazelor naturale…