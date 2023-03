Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, se pare ca se confrunta cu „alegeri dificile” in timp ce reconsidera legaturile stranse ale țarii sale cu Moscova, relateaza Politico , citat de Sky News . Politico scrie ca Vucic ar fi nemulțumit de recenta campanie a Rusiei de recrutare de luptatori pentru…

- La aproape un an de la inceputul razboiului Rusiei in Ucraina, luptele continua intens, in special in estul tarii. Totusi, potrivit cecenului Ramzan Kadirov, conflictul s-ar putea incheia mai repede decat se prevede, potrivit La Libre . Intr-o discutie cu fostul lui prim-ministru Ahmed Dudaiev, distribuit…

- Un cunoscut parlamentar rus a declarat ca „ultra-patrioții” ar putea incerca sa-l rastoarne pe președintele Vladimir Putin din cauza frustrarii fața de performanțele armatei in Ucraina. Oleg Matveicev, deputat chiar in partidul lui Putin, Rusia Unita, a declarat intr-un interviu ca cea mai mare amenințare…

- Comisia Europeana aproba reintroducerea schemei de ajutoare de stat acordate de Romania pentru sprijinirea societaților in contextul razboiului Rusiei impotriva Ucrainei, inclusiv creșterea aferenta a bugetului.

- Intr-o perioada in care dronele fara pilot, razboiul cibernetic și alte tehnologii moderne au fost vazute ca arme ale viitorului, iar strategii militari se intrebau daca nu cumva tancurile sunt depașite, Ucraina cere sute de astfel de mașini de lupta pentru o contraofensiva majora impotriva Rusiei.…

- Consilierul Departamentului de Stat al SUA, Derek Chollet, a discutat cu președintele sarb Aleksandar Vucic la Belgrad, inclusiv despre activitațile PMC Wagner, o companie militara privata condusa de omul de afaceri Evgheni Prigojin, care este implicata activ in invazia rusa in Ucraina. „Vedem ca grupul…

- Rușii stabiliți in Serbia au organizat, sambata, un protest impotriva dictatorului rus, Vladimi Putin, și impotriva razboiului din Ucraina. Organizat de Societatea Democrata Rusa, o organizație a cetațenilor ruși din Serbia, protestul a marcat 10 luni de razboi, iar oamenii i-au cerut lui Putin retragerea…

- Sanctiunile vizeaza 168 de ”entitati – companii si organizatii de stat – si 12 persoane, precizeaza vicepresedintele Comisiei Europene (CE) Valdis Dombrovskis. A noua serie de sanctiuni impuse Rusiei din cauza Razboiului rus in Ucraina a fost aprobata de catre liderii UE in cadrul unui summit, joi.…