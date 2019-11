Stiri pe aceeasi tema

- Peste 270 de persoane care locuiesc in apropiere au semnat ca sunt impotriva acestui proiect. Vara trecuta, Primaria, prin Politia Locala, a sistat lucrarile. Dar, la inceputul lunii noiembrie, au fost reluate. Saptamana trecuta, dupa un protest al locatarilor din zona, a fost dispusa o noua sistare,…

- Valoarea contractului pentru cladirea de pe str. Vasile Alecsandri aproape ca se dubleaza. Șantierul a inceput in 2017. Iata ca suntem aproape in 2020 și tot mai este de lucru la cladirea primariei, care va fi transformata radical. Va avea restaurant cu bar la subsol, terasa și scena in curte sau…

- Autoritațile române au facut o greșeala grava în urma cu mai mulți ani când au decis sa exproprieze 850 de metri patrați din terenul familiei Lancrajan, fara sa-i anunțe pe proprietari sau fara sa îi introduca pe o lista celor care vor fi despagubiți în urma proiectului…

- Reprezentanții Primariei Codlea, Mihai Cimpeanu și Erwin Albu, alaturi de șeful Garzii de Mediu, Mircea Paraschiv, susțin o conferința de presa pe tema poluarii aerului din municipiul de la poalele Magurii. Cimpeanu a precizat ca Primaria a montat un aparat care masoara poluarea aerului, aparat care…

- Primaria a cheltuit mai putin de o treime din fondurile prevazute in primele noua luni pentru investitii. Capitolul la care municipalitatea nu a reusit sa atraga si sa cheltuiasca banii estimati vizeaza finantarile europene. Este o noua dovada ca, de multe ori, la inceput de an, autoritatile estimeaza…

- Autoritatile administratiei publice locale nu au o abordare unitara este una dintre concluziile Consiliului Concurentei in urma derularii unei analize pe piata serviciilor de parcare publica cu plata la nivelul municipiilor resedinta de judet Brasov, Constanta, Iasi, Timisoara, Cluj-Napoca si Craiova.…

- Lucrarile la podul Cicoarei, care ar trebui sa asigure legatura dintre Galata - Miroslava - Nicolina, sunt aproape de final. Dar chiar daca podul va fi gata in curand, Primaria va mai avea mult timp de lucru la infrastructura de legatura a acestuia din cartierul Galata prin zona Cicoarei, zona in care…

- Cel mai vechi monument din Iași și unul dintre cele mai vechi din țara, Monumentul Regulamentului Organic sau Obeliscul leilor, e folosit in loc de postament pentru un sistem audio, iar de acesta atarna mai multe cabluri. Situația in care se afla monumentul construit in 1840 a fost reclamata de senatorul…