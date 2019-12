De ce are Olanda atat de putini detinuti incat inchiriaza altor tari locuri in inchisori

Stiri pe aceeasi tema

- In contextul in care Marea Britanie se pregateste sa paraseasca Uniunea Europeana pe 31 ianuarie, Frans Timmermans, vicepresedinte executiv al Comisiei Europene, a transmis o scrisoare emotionanta catre poporul britanic. "De cand am urmat scoala britanica ai fost intotdeauna parte din mine.…

- Echipa Rusiei a cucerit medaliile de bronz la editia 2019 a Campionatului Mondial de handbal feminin, in Japonia, dupa ce a invins, duminica, in finala mica de la Kumamoto, echipa Norvegiei cu scorul de 33-28 (18-15). Rusia, campioana olimpica, vicecampioana europeana, antrenata de Ambros…

- Cristina Neagu are genunchiul umflat și nu a jucat in amicalul de duminica, 25-23 cu echipa nipona de club Omron. Va fi pe teren marți, in amicalul cu Olanda. CM de Handbal se va disputa in perioada 30 noiembrie - 15 decembrie, in Japonia;Romania va juca 5 meciuri in grupe: cu Spania (30 noiembrie),…

- Cum lupta cu incalzirea globala ce mai verde țara din Europa. Olanda reduce limita de viteza pe autostrazi, oprește proiecte de construcții și schimba hrana animalelor Guvernul de coalitie condus de premierul Mark Rutte intentioneaza sa reduca limita de viteza in timpul zilei pe autostrazile din Olanda,…

- Tesla investește o suma record in fabrica din Germania. Numarul de angajați va ajunge la 8.000 de persoane Constructorul american de automobile electrice Tesla intentioneaza sa investeasca pana la patru miliarde de euro in prima sa uzina din Europa. Potrivit unor surse citate de DPA, fabrica urmează…

- Daca ne uitam pe harta radiatiei solare din Europa, observam ca romania beneficiaza de conditii mai bune decat tari precum Germania, Austria, Marea Britanie, Olanda, care au cunoscut o crestere extraordinara in ceea ce priveste domeniul energiei solare in ultimii 20 de ani. In Romania, programul guvernamental…

- Olanda este o tara de risc major si creeaza mari probleme, de la evaziuni fiscale pana la atentat la copii, si ar trebui sa fie vizata de o analiza privind statul de drept, a declarat miercuri, la Bruxelles, in cadrul unei intalniri cu jurnalisti romani, eurodeputata PSD Maria Grapini.Comentariul…

- Comentariul politicianului care s-a facut remarcat prin felul in care umileste limba romana vine in contextul unei declaratii facute de candidatul Belgiei pentru postul de comisar european in timpul audierii de miercuri din cadrul comisiilor de specialitate ale Parlamentului European. Didier Reynders,…