Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman a inceput o colaborare cu școala privata la care invața fiica ei și le preda elevilor lecții de bune maniere. Fiica lui Petre Roman este incantata sa-i invețe pe cei mici.Oana Roman este bucuroasa ca are o noua ocupație și ca ii va invața pe elevii de la școala privata in care invața și fiica…

- Oana Roman a luat o decizie importanta pentru fiica ei. Fiica ei trece prin momente grele in aceasta perioada, motiv pentru care vedeta a decis ca are nevoie de ajutor specializat și a apelat la un psiholog. Mai mult, motivul din spatele acestor probleme ar fi chiar Marius Elisei. Acesta a fost acuzat…

- Mioara Roman este bolnava, iar fiica ei, Oana Roman spera ca starea de sanatate a mamei ei sa se amelioreze in curand. Oana Roman, momente grele cu mama ei: „Are nevoie de rugaciuni!” Apel disperat pe Instagram. Oana Roman, cere ajutorul prietenilor virtuali. Are legatura cu Mioara Roman Fosta soție…

- Oana Roman a facut publice mai multe conversații cu Marius Elisei, dupa ce barbatul și-a asumat relația cu noua iubita. Vedeta le-a aratat fanilor modalitatea prin care fostul soț a incercat sa caute o cale de impacare.

- Marius Elisei a revenit cu detalii incredibile despre Oana Roman. Fostul soț al vedetei a ramas fara numarul de telefon pe care l-a avut ani intregi, dupa ce ea i-a inchis abonamnetul care era pe numele ei. Ei bine, Marius Elisei are detalii neștuite despre cum ar fi incercat Oana Roman sa il controleze…

- Marius Elisei a dezvaluit ca e pe deplin fericit la opt luni de la desparțirea de Oana Roman. De curand a implinit 37 de ani și a facut marturisiri in mediul online. Ieri, 24 septembrie, Marius Elisei și-a sarbatorit ziua de naștere. Discret dupa desparțirea de vedeta, acesta a distribuit pe Instagram,…

- Oana Roman este dezamagita de faptul ca Marius Elisei nu a fost alaturi de fiica lor in prima zi de școala, cand Isabela a trecut in clasa a III-a. Vedeta a postat un mesaj pe conturile sale personale de pe platformele de socializare. Iata ce a transmis aceasta!

- Oana Roman a plecat impreuna cu fiica ei cateva zile in vacanța, in Cannes, insa deja se confrunta cu primele situații neplacute. Fiica lui Petre Roman a povestit ce a pațit cand se afla la plaja.Ca in fiecare an, Oana Roman pleaca pentru cateva zile in vacanța, la Cannes, acolo unde are mai multe prietene.…