- Presedintii Chinei, Xi Jinping, si Rusiei, Vladimir Putin, se intalnesc joi in Uzbekistan pentru un summit regional care arata ca un front impotriva Occidentului, in pline tensiuni exacerbate de razboiul din Ucraina.

- Presedintele Zelenski a facut o vizita surpriza in orasul Izium din estul tarii, eliberat recent de fortele ucrainene. Mii de militari rusi au fugit din regiune in ultimele zile si au abandonat cantitati mari de armament si munitie.

- Liderul Chinei, Xi Jinping, și cel al Rusiei, Vladimir Putin, vor discuta despre razboiul din Ucraina și alte "subiecte internaționale și regionale" la intalnirea de la sfarșitul acestei saptamani, relateaza BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Analiștii au declarat ca eșecurile majore ale forțelor Moscovei in Ucraina vor testa și mai mult „parteneriatul fara limite” dintre China și Rusia, atunci cand Xi Jinping și Vladimir Putin se vor intalni in aceasta saptamana, pentru prima data de la invazia in Ucraina. Intalnirea dintre Xi Jinping…

- Presedinte Rusiei, Vladimir Putin, si cel al Chinei, Xi Jinping, vor discuta joi despre Ucraina si Taiwan in cadrul unei intalniri care va avea loc in Uzbekistan si care, potrivit Kremlinului, va avea o "semnificatie speciala", avand in vedere situatia geopolitica.

- China lucreaza cu Rusia la stabilirea unei ordini internationale „mai juste”, a afirmat cel mai important responsabil al diplomatiei chineze, Yang Jiechi, cu cateva zile inainte de o intrevedere prevazuta intre presedintii celor doua tari, informeaza marti AFP, preluata de Agerpres. Xi Jinping ar urma…