- Nu mai este un secret ca afaceristul Cristian Boureanu iubește din nou, dupa desparțirea de Laura Dinca, dar noile imagini surprinse de papaprazzii SpyNews.ro sunt dovada ca sentimentele sunt chiar puternice. Fostul politician nici nu are nevoie de prezența fizica a partenerei ca sa afișeze zambet pana…

- Viața de milionar nu e deloc ușoara, mai ales cu un așa bolid de lux, iar Sorin Crețeanu știe cel mai bine cum stau lucrurile. Afaceristul a fost nevoit sa-și invețe șoferul sa parcheze mașina cum trebuie, chiar daca a blocat strada.

- Soția lui Alexandru Chipciu a uitat complet de bunele maniere in public, iar daca nu ne credeți pe cuvant noi avem și imaginile care stau marturire. Andreea Chipciu a ieșit la restaurantul prietenilor sai, dar gesturile rușinoase au venit unele dupa altele

- De cateva luni de zile, Anda Adam a facut publica relația cu noul iubit, iar acum barbatul deja are acces la toate bunurile artistei, inclusiv la mașina de lux a acesteia. Chiar daca nu știe cum s-o alimenteze, afaceristul clujean nu ezita s-o etaleze in fața prietenilor.

- Sase persoane din comuna bistriteana Telciu, localitate unde a fost instituita zona speciala de siguranta publica, au fost amendate joi pentru ca au aruncat cu oua spre masinile in care se aflau reprezentantii operatorului regional de apa, veniti sa debranseze cele aproximativ 850 de familii care…

- Femeile sunt importante in viețile barbaților, și acest lucru este bine cunoscut și de excentricul milionar Dan Nicorescu. Afaceristul și noua lui cucerire au ieșit in oraș, insa, la un moment dat, mai tanara partenera a vedetei a dat semne de nemulțumire, iar cum Dan Nicorescu este un adevarat gentleman,…