Stiri pe aceeasi tema

- Cu toate ca formeaza unul dintre cele mai urmarite cupluri din showbiz-ul romanesc, cele doua vedete incearca sa pastreze discreția cand vine vorba despre viața in doi care, in curand, va fi in trei. Recent, au ieșit la lumina detalii mai puțin știute despre relația lui Theo Rose cu Anghel Damian. Dezvaluirile…

- Gary Williams a fost majordom pentru regi, celebritați de la Hollywood, personalitați publice și miliardari. Spune ca oamenii sunt fascinați sa afle lucruri despre meseria lui și ca prima intrebare care i se pune mereu este "Mai sunt majordomi in ziua de azi?". Acum are propria școala de majordomi la…

- In urma cu cateva luni, Nicolae Guța a devenit tata din nou, dupa ce s-a nascut cel de-al 12-lea copil. In exclusivitate pentru Antena Stars, artistul a vorbit despre botezul fiului sau, pe care l-a tot amanat.

- Dorian Popa și-a ingrijorat fanii cand s-a afișat in carje pe o rețea de socializare. In exclusivitate pentru Antena Stars, artistul a marturisit cand este programat la operație dupa cazatura periculoasa pe gheața. Primele declarații ale vloggerului despre problemele cu genunchiul.

- Unul dintre cei mai iubiți artiști romani, Ion Dolanescu, ar fi implinit 79 de ani. Nascut pe 25 ianuarie 1944, interpretul a fost un barbat cu lipici la femei. Cea mai aprinsa relație de dragoste a avut-o cu Maria Ciobanu.

- Cum arata mama Angelinei Jolie Pe Angelina Jolie o cunoașteți cu siguranța. Una dintre cele mai cunoscute actrițe de la Hollywood, femeia al carei chip are proporțiile perfecte. Nu multa lume știe insa cum arata mama Angelinei Jolie, cea de la care a moștenit frumusețea. Marcheline Bertrand este numele…

- Doliu la Hollywood! Un actor și scenarist cunoscut s-a stins din viața la doar 51 de ani. Barbatul era manager și producator și a murit recent la domiciliul sau din Santa Monica, California. Vestea crunta a fost aflata acum de fani, deși acesta a incetat din viața pe data de 21 noiembrie. Artistul s-a…

- Doliu la Hollywood. O emblema a cinematografiei contemporane s-a stins din viața, duminica, 20 noiembrie. Informația a fost facuta publica in presa internaționala in urma cu puțin timp. Actorul a fost ultimul supraviețuitor dintre artiștii care au jucat in celebrul film „Pe aripile vantului”, premiat…