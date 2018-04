Stiri pe aceeasi tema

- Kate Middleton a nascut natural, luni, 23 aprilie, un baiețel perfect sanatos, care cântarea 3.800 g. Ducesa a avut o apariție perfecta, era zâmbitoare și plina de energie, deși nu trecuse nici 10 ore de la naștere.

- Kate Middleton a nascut natural, luni, 23 aprilie, un baiețel perfect sanatos, care cantarea 3.800 g. Ducesa a avut o apariție perfecta, era zambitoare și plina de energie, deși nu trecuse nici 10 ore de la naștere. Așa cum ne-a aratat și la celelalte doua nașteri, apariția ei i-a șocat pe cei adunați…

- Kate Middleton a parasit maternitatea, la cateva ore dupa nastere Cel mai asteptat bebelus al anului a sosit. Este vorba despre cel de-al treilea copil al lui Kate Middleton cu printul William. Micutul este al cincilea mostenitor in linie la tronul Marii Britanii. Printul William a glumit, la iesirea…

- Apariția spectaculoasa a proaspetei mamici a starnit atat admirație, cat și critici, avand in vedere ca nu trecusera decat cateva ore de cand il adusese pe lume pe cel de-al treilea copil al ei și al Prințului William. Ce i se reproșeaza Ducesei de Cambridge și, mai ales, cum de a reușit…

- Kate Middleton va aduce astazi pe lume al treilea copil al sau, iar Marea Britanie așteapta cu sufletul la gura sa afle daca Ducesa de Cambridge avea avea inca o fetița sau inca un baiețel.

- Kate Middleton, sotia Printului William al Marii Britanii, este un adevarat exemplu de stil si frumusete pentru toate femeile. Britanicele sunt innebunite dupa ea si isi doresc sa aiba o podoaba capilara ca a Ducesei de Cambridge.

- Aflata in ultima luna de sarcina, Kate Middleton arata minunat! Deși este gravida, abia ca a pus kilograme in plus, iar o marte parte din merit o are dieta urmata de Ducesa de Cambridge. Prin urmare, ce mananca mamica pentru a se mențina sanatoasa și subțirica?

- Ieri, Ducesa de Cambridge s-a prezentat la National Portrait Gallery, din Londra, unde era organizata o expoziție privata. Asta deși vremea n-a ținut cu ea! foto: Getty Images A infruntat ninsoarea abundenta și a sosit la evenimentul organizat la National Portrait Gallery! Pentru aceasta ocazie, Kate,…