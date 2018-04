Stiri pe aceeasi tema

- Kate Middleton a parasit maternitatea, la cateva ore dupa nastere Cel mai asteptat bebelus al anului a sosit. Este vorba despre cel de-al treilea copil al lui Kate Middleton cu printul William. Micutul este al cincilea mostenitor in linie la tronul Marii Britanii. Printul William a glumit, la iesirea…

- Apariția spectaculoasa a proaspetei mamici a starnit atat admirație, cat și critici, avand in vedere ca nu trecusera decat cateva ore de cand il adusese pe lume pe cel de-al treilea copil al ei și al Prințului William. Ce i se reproșeaza Ducesei de Cambridge și, mai ales, cum de a reușit…

- Ducesa de Cambridge, Kate Middleton, a nascut al treilea copil al cuplului, un baiețel perfect sanatos. Kate Middleton și prințul William au anunțat sarcina in septembrie 2017. Este cel de-al treilea copil al cuplului regal, dupa George, in varsta de 4 ani, și Charlotte, in varsta de 2 ani.…

- Ducesa de Cambridge a fost dusa la maternitatea privata Lindo Wing a spitalului St Mary din Paddington, centrul Londrei, dupa ce a intrat in travaliu. Condițiile de lux și serviciile all-inclusive au facut-o pe Kate Middleton sa se simta ca intr-un hotel de cinci stele și la primele doua nașteri. Și…

- Kate Middleton a fost transportata, luni dimineata, la spitalul St Mary din Londra, unde va naste din clipa in clipa, a anuntat Palatul Kensington. Aceasta ce a intrat in travaliu și urmeaza sa dea naștere celui de-al treilea copil. Ducesa de Cambridge a fost transportata cu masina de la Palatul Kensington…

- Kate Middleton urmeaza sa aduca pe lume cel de-al treilea copil. Deși mai are o luna pana la naștere, Ducesa de Cambridge a pus capat aparițiilor publice. Kate și soțul ei, printul William, au participat saptamana aceasta la mai multe evenimente pentru a celebra Commonwealth. Pentru ea, aceste apariții…