- Europa trece prin "cel mai periculos moment" pentru securitatea sa de la incheierea Razboiului Rece, desi o "solutie diplomatica" cu Rusia ramane "posibila", a declarat, luni, seful diplomatiei europene Josep Borrell, dupa o intalnire cu secretarul de stat american Antony Blinken. "Traim cu siguranta,…

- Dezvaluirile arata ca nu toți responsabilii ruși sunt pe aceeași lungime de unda cu Vladimir Putin, dar asta nu inseamna ca militarii au de gand sa nu indeplineasca ordinele, in cazul in care acestea vor veni, scrie CNN. Mesajele interne ruse interceptate de SUA au dezvaluit ca unii oficiali sunt ingrijorați…

- Consilierul pentru securitate naționala de la Casa Alba, Jake Sullivan, a declarat duminica ca Rusia ar putea invada Ucraina „in orice zi”, lansand un conflict care ar avea „un cost uman enorm”, scri apnews . Consilierul principal al președintelui Joe Biden a oferit un alt avertisment dur la o zi dupa…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a declarat ca nu ar fi intelept ca Rusia sa lanseze un conflict militar in Ucraina și a facut apel la dialog. El a spus ca, in acest caz, Turcia va face ceea ce este necesar ca membru NATO, transmite Reuters.

- Ucraina se pregatește pentru un posibil atac rus! Situația tensionata din aceste zile de la granița dintre Ucraina și Rusia a pus pe jar politicienii lumii. Pe de-o parte Vladimir Putin cere retragerea trupelor NATO din zona. De cealalta parte, Joe Biden și oficialii NATO amenința cu sancțiuni drastice,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut Rusiei sa nu "invadeze" Ucraina, potrivit declaratiilor difuzate de agentia de presa turca oficiala Anadolu, citata de AFP, pe fondul temerilor Kievului si Occidentului cu privire la o posibila agresiune din partea Rusiei

- O „soluție diplomatica” cu Rusia „mai este posibila”, daca Moscova joaca jocul dialogului, pentru a dezamorsa criza din jurul Ucrainei, a declarat vineri șeful diplomației americane Antony Blinken, la o conferința de presa la Washington, scrie AFP."Suntem gata sa raspundem…

