Stiri pe aceeasi tema

- Ultimele sase luni marcate de pandemia de COVID-19 au demonstrat cat de puternic este spiritul european, a afirmat sefa executivului comunitar, Ursula von der Leyen, in primul sau discurs despre starea Uniunii. In declaratiile facute in Parlamentul European, ea a spus ca prioritatea pentru blocul comunitar…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, sustine miercuri primul sau discurs privind starea Uniunii, in Parlamentul European. Somajul din UE ar putea ajunge pana la 9 % in 2020, acesta afectand in mod disproportionat femeile, tinerii, lucratorii slab calificati si pe cei cu contracte temporare,…

- În multe țari occidentale, reputația Statelor Unite ale Americii este mai rea decât oricând. Neîncrederea fața de președintele Donald Trump atinge cote uriașe. Cetațenii germani tind sa aiba mai multa încredere în Vladimir Putin și Xi Jinping. Pe de alta parte, cancelarul…

- Copiii din majoritatea țarilor europene au revenit la școala, treptat, de la inceputul lunii. Maștile sunt obligatorii in Franța, Spania și Italia. In principiu se merge pe varianta cursurilor fața in fața, iar unde apar probleme, orele se suspenda pentru o perioada.

- Bulgaria și-a neglijat serios eforturile de a pune în aplicare în mod corespunzator și în timp util legislația europeana, potrivit ultimului raport al Comisiei Europene (CE) privind respectarea legislației Uniunii din 2019, scrie cotidianul bulgar Sega, preluat de Rador. Bulgaria este…

- In cadrul unei cine a celor 27 de liceri UE, presedintele francez Emmanuel Macron si-a iesit din fire si a denuntat reaua vointa a ”frugalilor” - Olanda, Austria, Suedia si Danemarca - carora li s-a alaturat Finlanda. El i-a atacat pe premierul olandez Mark Rutte si pe cancelarul austriac Sebastian…

- In cadrul unei cine a celor 27 de liceri UE, presedintele francez Emmanuel Macron si-a iesit din fire si a denuntat reaua vointa a ”frugalilor” - Olanda, Austria, Suedia si Danemarca - carora li s-a alaturat Finlanda. El i-a atacat pe premierul olandez Mark Rutte si pe cancelarul austriac Sebastian…