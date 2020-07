Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie și reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), atage atenția asupra faptului ca daca autoritațile locale contesta masura carantinarii unei localitați, acest lucru poate avea efecte extrem de grave asupra populației,…

- Alexandru Rafila este de parere ca cele trei masuri nu trebuie repetate obsesiv pentru ca oamenii nu mai sunt receptivi: "La noi lucrurile au fost scapate de sub control si la ridicarea starii de urgenta am revenit la viata noastra de dinaintea de pandemiei. Masuri sunt legate de protectia…

- Pe 26 mai 2020 se implinesc trei luni de la confirmarea primului caz de coronavirus inregistrat pe teritoriul Romaniei. In acest timp, Romania a depistat 18.283 de persoane infectate, dintre care 11.630 au fost vindecate, iar 1.205 au murit. La ora 13 Grupul de Comunicare al Guvernului va transmite…

- In aceasta perioada circula multe mituri cu privire la raspandirea noului coronavirus, iar unul dintre ele este ca virusul ar putea sa se transmita prin aerul condiționat. Doctorul și președintele Societații Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a zis ca noul coronavirus nu se poate transmite prin…

- In Romania, pandemia de Covid -19 nu a escaladat la fel de repede ca in alte țari europene. Potrivit profesorului Alexandru Rafila , presedintele Societatii Romane de Microbiologie, virusul a fost purtat, in mare parte, de romanii reintorsi acasa din strainatate, din țari in care pandemia se instalase…

- Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie și membru in Comitetul Executiv OMS, a demontat la Antena 3 cateva mituri legate de Coronavirus. Printre acestea, a confirmat faptul ca maștile de protecție utilizate corect scade transmiterea virusului. Iata cele 10 mituri și cum a raspuns…

- In contextul relaxarii restricțiilor de circulație ca urmare a incetarii starii de urgența, incepand cu 15 mai, cei care vor ieși din casa vor trebui sa poarte, obligatoriu, maști de protecție, sa se spele pe maini cat mai des și sa pastreze o distanța de 2 metri fața de alte persoane. De asemenea,…

- Inotul practicat in apa cu clor este sigur, in principiu, pentru ca apa este dezinfectata, dar pe de alta parte, depinde cat de mare e densitatea de persoane intr-o piscina, a declarat, luni seara, la Digi24, profesorul Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații…