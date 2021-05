De ce ar trebui sa maninci cit mai multa ceapa Nu baga in seama lacrimile cauzate de ceapa, beneficiile sint mult mai mari decat neplacerile intrucat leguma este un aliat de nadejde in lupta impotriva multor boli. De asemenea, ceapa adauga un plus de savoare oricarei retete. Ca sa nu mai vorbim de faptul ca acest aliment minune este foarte ieftin. Iata cateva dintre beneficiile incredibile pentru sanatate oferite de consumul de ceapa. Fi Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Ceapa rosie este cea mai bogata in vitaminele A, B si C, saruri minerale precum: fosfor, natriu, calciu, magneziu, zinc si fier, acid folic si biotina, substante cu caracter antibiotic si diuretic. Ceapa rosie este considerata a fi un adevarat dezinfectat natural. Ea poate fi utilizata cu succes impotriva…

- Depresia, anxietatea si miscarea insuficienta cresc riscurile pentru sanatatea angajatilor din Romania, in contextul pandemiei, astfel ca angajatorii ar trebui sa adapteze beneficiile oferite, se arata intr-un studiu realizat de o companie de consultanta in sanatate. Cercetarea a relevat faptul ca 6%…

- Alegerea cuptorului potrivit pentru un spațiu de bucatarie poate fi o decizie dificila, mai ales avand in vedere cantitatea vasta de opțiuni disponibile. Daca incepeți de la zero in bucataria dvs., primul pas in restrangerea acestor opțiuni este sa alegeți daca doriți sau nu un cuptor cu gaz sau ...

- Te-ai gandit vreodata ce e de facut in cazul in care o pana de curent iți oprește forțat activitatea? Sau te-ai confruntat deja cu o astfel de situație, iar pierderile au fost chiar mai mari decat ai preconizat? Pentru a evita o pauza forțata care sa iți afecteze productivitatea și profiturile sau calitatea…

- Proprietațile incredibile! Ceapa este una dintre cele mai sanatoase legume de pe planeta și ofera nenumarate beneficii pentru sanatate. Ceapa este o leguma cu un conținut ridicat de fibre nutritive, mangan și vitamina B6. Ceapa poate oferi numeroase beneficii pentru sanatate, inclusiv: -distruge microbii…

- In ultimul an, pandemia a forțat autoritațile sa puna la dispoziția cetațenilor mai multe servicii la distanța, in unele cazuri, acestea fiind in intregime online. Rezultatul a fost generarea unor cantitați mult mai mari de date ale cetațenilor, care au fost colectate de autoritați. Peste jumatate dintre…

- Așa cum am spus de multe ori când am vorbit despre implementarea SAF-T, la care lucreaza ANAF, inspectorii fiscali nu se vor mai duce pe capul antreprenorilor pentru orice suspiciune, ci prin sistemul informatic inspectorii vor obține informațiile dorite de la contribuabili. Vor merge la firme…

- Nutriționiștii spun cu tarie ca mincarea gustoasa și sanatoasa se face cu produse de sezon. Adica, in miezul iernii e mai potrivit sa maninci morcovi, țelina sau cartofi, decit roșii sau sparanghel. Alimentele de sezon sint mult mai gustoase. Iți prezentam o lista cu cele pe care ar trebui sa nu le…