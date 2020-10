Președintele filialei Timiș a Pro Romania, Adrian Pau a vorbit in emisiunea PRESSALERT LIVE despre noul „peisaj” din administrația locala, dupa alegerile de la sfarșitul lunii septembrie. „Am discutat inclusiv cu Dominic Fritz, este singurul pronostic care nu mi-a ieșit la aceste alegeri. Ne-am apropiat foarte tare de ceea ce ne-am dorit, am intrat in […] Articolul De ce ar prefera Pro Romania o alianța in Consiliul Local Timișoara, dar nu și in CJT a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .