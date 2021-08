De ce apare cancerul. Ce se stie până acum despre cauzele celei mai temute boli Cea mai temuta boala a secolului este cancerul. Se crede ca daca te imbolnavești de aceasta nu mai exista nicio cale sa-ți revii și se poate ajunge chiar la deces din cauza acesteia, insa pe parcursul anilor, odata cu avansarea tehnologiei și a medicinei, cancerul a inceput sa aiba remediu și au aparut diferite tratamente care pot duce la vindecare. In acest sens, aceasta boala ridica frecvent semnde intrebare și una dintre cele mai frecevente este cu siguranța de ce apare cancerul. Iata care este motivul pentru care te imbolnavești de aceasta boala și ce se știe pana acum despre aceasta! Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O boala foarte dureroasa, care are si un impact social puternic asupra vietii unei femei, afecteaza si foarte multe romance. Din pacate, medicii spun ca nu se cunoaste cauza exacta a aparitiei acestei boli. Ce obiceiuri si alimente trebuie neaparat evitate, pentru a ne proteja? O boala serioasa, care…

- Podcasturi Medic: Numarul bolnavilor de diabet a crescut in pandemie Peste 120 de mii de moldoveni sufera de diabet zaharat de tip unu și doi, arata datele oficiale. In fiecare an, cifra este in continua creștere. In țara noastra, circa 10 procente din totalul de imbolnaviri este inregistrat in randul…

- Experții in boli infecțioase atrag atenția asupra unui parazit care se transmite de la caini la oameni, provocand boli grave cu simptome foarte greu de suportat. Potrivit ultimelor informații, boala ar fi adusa de la cainii din Europa și se manifesta in prezent in America de Nord. Primele declarații…

- Adenomul de prostata este cea mai frecventa patologie a barbaților de 55-60 de ani. Boala afecteaza calitatea vieții acestora, iar tratamentul luat dupa ureche ii poate costa viața. Cat de importante sunt diagnosticul corect și tratamentul prescris de medic ne spune conferențiar dr. Marcian Manu, medic…

- Cancerul tiroidian este unul dintre cele mai des intalnite tipuri de cancer, mai ales la femei. Boala este diagnosticata cu preponderența la pacienții in varsta de 45-54 de ani. Despre importanța descoperirii precoce a bolii și rolul medicului endocrinolog in ingrijirea pacienților cu cancer tiroidian,…

- Freddy Marks, starul TV din Rainbow moare la varsta de 71 de ani. Muzicianul și vedeta emisiunii TV pentru copii a murit ieri, dar cauza decesului sau nu a fost inca confirmata. Vestea trista a fost anunțata pe grup de fani Rainbow de pe Facebook: „Cu o inima intristata va spunem ca Freddy Marks a […]

- India, a doua țara cea mai afectata de pandemia de COVID-19, se lupta cu o noua boala, care apare din ce in ce mai des in cazul pacienților vindecați de coronavirus. ”Ciuperca neagra” sau mucormicoza este o afecțiune rara, care apare pe fondul unui sistem imunitar slabit.