De ce apar dinții înghesuiți și ce trebuie să facem ca să avem o dantură perfectă De ce apar dinții inghesuiți și ce trebuie sa facem ca sa avem o dantura perfecta Inghesuirea dentara, moștenire de familie „Moștenirea genetica joaca un rol extrem de important in etiologia inghesuirii dentare. Primim bazele osoase de la un parinte, iar dinții nu neaparat de la același parinte. Este simplu astfel de ințeles cum ajungem in situația tipica cu dinți mari și maxilare mici, astfel aparand inghesuirea dentara”, declara medicul stomatolog Sorina Stroe. Primele semne, din copilarie „Obiceiurile vicioase din copilarie, cum ar fi suptul degetului sau respiratul pe gura, pot sa determine… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

- Ce probleme dentare se moștenesc de la parinți? „Exista multe zvonuri conform carora am moșteni de la parinți problemele dentare. In ce masura sunt sau nu adevarate aceste informații? Varianta scurta de raspuns ar fi ca adevarul se afla undeva la mijloc. Voi detalia in continuare de ce”, declara medicul…

- Dulciurile distrug dinții copiilor. Ce ar trebui sa faca parinții pentru a-i feri pe cei mici de complicații! „Consumul de dulciuri, la modul general, este nociv dinților, cu atat mai mult in cazul dinților copiilor, deoarece igiena lor dentara nu este atat de riguroasa precum cea a adulților. In plus,…

- Dantura este una dintre carțile de vizita a oricarui om. De altfel, este unul dintre elementele cheie pentru sanatatea generala a organismului. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din…

- Cristina Șișcanu, soția lui Madalin Ionescu, a povestit pe contul de socializare pentru prima oara, despre problemele cu care se confrunta inca de pe vremea cand era copil. Totul a pornit de la accidentul de motocicleta pe care l-a suferit. „Voi face multe drumuri la stomatolog, pentru ca am de facut…

- Anca Vereanu, medic primar stomatolog, este antreprenor din 2003, deținand o clinica de stomatologie, in București, care, de altfel, ii poarta și numele (Clinica Dr. Vereanu). Cu o vasta experința in domeniu, Vereanu a declarat ca nu se va opri sa...