Stiri pe aceeasi tema

- Romania a fost lovita, anul trecut, de pesta porcina, iar acum gripa aviara a trecut granița din Ungaria in Romania. Potrivit Antena 3, dupa ce intr-o ferma din Maramureș a fost depistat un focar, iar oamenii legii au descins in mez de nopate pentru a stabili procedurile de acțiune pentru…

- Parlamentul European a denunțat joi o deteriorare a situației din Polonia și Ungaria în ceea ce privește statul de drept, scrie AFP.Cu 446 voturi pentru (178 împotriva și 41 de abțineri), eurodeputații reuniți la Strasbourg au adoptat un text în care își exprima regretul…

- În cadrul întâlnirii, Bode a precizat ca se ia în calcul modificarea legislatiei actuale în privinta platii subcontractorilor, fata de care antreprenorii înregistreaza restante foarte mari desi banii le-au fost virati de catre Compania Naționala de Administrare…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat vineri, la Ungheni, in cadrul unei intalniri cu constructorii loturilor de pe Autostrada Transilvania, ca se ia in calcul modificarea legislatiei actuale in privinta platii subcontractorilor, fata de care antreprenorii inregistreaza restante foarte…

- Polonia si Ungaria inregistreaza regrese in respectarea normelor statului de drept, a declarat marti Didier Reynders, comisarul Uniunii Europene pentru Justitie, citat de agentia de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Alerta pentru șoferi! Riscați sa ramaneți fara bani! Este fals…

- Noul comisar european pentru justitie, belgianul Didier Reynders, a acuzat marti Polonia si Ungaria ca fac pasi inapoi in privinta standardelor democratice, in contextul unei reuniuni a Consiliului Afaceri Generale la Bruxelles in care cele doua state ar urma sa fie indemnate sa respecte statul de…

- Tarile din Europa Centrala care nu respecta statul de drept risca sa afecteze inovatia si cresterea economica, pentru ca vor ramane in urma in cursa pentru atragerea de investitori straini, a declarat joi economistul sef al Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), Beata Javorcik,…

- Primarii proeuropeni din Budapesta si Varsovia, proveniti din randurile opozitiilor din tarile lor, au in vedere o alianta in fata conservatorilor la putere in Ungaria si in Polonia, initativa pe care sa o propuna si Bratislavei si Pragai si sa o faca cunoscuta la Bruxelles, transmite AFP. …