- La Spitalul Sf. Spiridon din Iași patru pacienți infectati cu virusul Sars-Cov-2 primesc tratament cu anticorpi monoclonali. Coordonatorul ISU SMURD, Diana Cimpoeșu, a precizat ca acest tratament poate fi administrat doar in primele șapte zile ale infecției, este destinat persoanelor care au varsta…

- Ministerul Sanatații a repartizat marți 7.500 de doze de anticorpi monoclonali in 147 de spitale care trateaza pacienți infectați cu SARS-CoV-2. Medicamentele au fost achiziționate in baza acordului...

- Un bebelus, nascut infectat cu SARS-CoV-2, la o maternitate din Iasi, a fost tratat cu succes. Medicii spun ca acest caz este o premiera. Cadrele medicale susțin ca nu au mai intalnit aceasta situatie de cand ingrijesc gravide, unele din ele confirmate cu COVID-19. Este prima data intr-un an si jumatate…

- Cand a inceput pandemia, nu exista un tratament specific pentru COVID-19. Totuși, din acest moment, FDA a acordat autorizație pentru utilizarea de urgența mai multor terapii cu anticorpi monoclonali ca tratament pentru COVID-19.

- Italia este alaturi de Romania, aproximativ 5.200 de doze de anticorpi monoclonali au fost trimise din Milano. Acești anticorpi pot bloca capacitatea virusului de a se fixa pe celulele umane, prin urmare, romanii au șansa de a fi salvați. Romania primește ajutor și din partea Germaniei.

- “Romania e acum in scenariul Italiei”, a spus joi Valeriu Gheorghita, iar ce se intampla in spitalele din Romania ii da dreptate coordonatorului campaniei de vaccinare. Ambulantele cu bolnavi de COVID stau la coada la Spitalul Sfantul Pantelimon din Bucuresti. In curte a fost amenajat un cort in care…

- Ionela Florentina PARLOG are 37 de ani și este din Braila. In urma cu cateva zile, femeia a mers la medic pentru ca avea dureri insuportabile de cap. Inițial, a mers la medicul psihiatru insa in urma examenului tomograf s-a constat ca pacienta avea nevoie de urgența de un consult de specialitate pentru…

- Pacienții infectați cu diferite boli ușor transmisibile, incepand de maine, nu vor mai fi internați la Spitalul de Boli Infecțioase, ci la secțiile de specialitate ale celorlalte spitale din județ. Directorul DSP Iași, Vasile Cepoi, a declarat ca medicii din respectivele spitale vor putea beneficia…