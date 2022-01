De ce Andreea Marin nu și-ar dori ca fiica ei să fie vedetă Andreea Marin a susținut ca nu și-ar dori ca fiica ei, Violeta, sa ajunga vedeta precum parinții deoarece, in ciuda aparențelor, nu e deloc simplu sa fii persoana publica. Intrebata fiind, pe Kanal D, daca i-ar placea ca Violeta sa fie vedeta, Marin a raspuns: „Nu, va spun cinstit. Avand n vedere atatea neplaceri pe care le-am trait, caci oamenii vad doar ce e iin lumina reflectoarelor și totul pare stralucitor și extraordinar. Nu e așa. Sunt o gramada de neajunsuri, care vin odata cu faptul ca ești mereu recunoscut. Ești om, mai greșești și tu. Nu prea iți place sa fii vazut cad greșești. Sau… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

