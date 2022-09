Stiri pe aceeasi tema

- Laurențiu Reghecampf, care s-a mutat cu Corina Caciuc și baiețelul lor in Azerbaidjan, acolo unde antreneaza echipa Neftchi Baku, a ajuns astazi in Romania. Antrenorul și Anamaria Prodan ar putea ajunge la final cu procesul de divorț, dar și cu conflictul bunurilor comune. Anamaria Prodan a declarat…

- Imagini cu Laurențiu Reghecampf in timp ce pleca de la sediul IPJ Ilfov, unde a fost chemat de urgența la audieri, au fost difuzate in urma cu puțin timp la Antena Stars. Celebrul antrenor s-a prezentat in fața anchetatorilor, dupa ce Anamaria prodan a depus o plangere penala pe numele lui.

- Laurențiu Reghecampf a fost somat sa fie adus cu mandat in țara, la audieri la Secția de Poliție Buftea. Aici urmeaza sa fie audiat cu privire la sustragerea bunurilor comune ale familiei, in urma plangerii penale facute de Anamaria Prodan.

- Laurențiu Reghecampf, somat sa revina de urgența in Romania. Scandalul dintre antrenor și fosta soție, Anamaria Prodan, este departe de a se fi terminat. Așadar, ce se intampla acum in procesul de divorț al celor doi, vedeți in randurile de mai jos. Anamaria Prodan il acuza pe Laurențiu Reghecampf de…

- Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan au avut motiv de sarbatoare, avand in vedere ca fiul lor, Laur Jr., alintat „Bebeto” a implinit frumoasa varsta de 14 ani. Antrenorul nu putea sa lase un asemenea eveniment sa treaca neobservat, astfel ca i-a facut fiului lui o urare speciala.

- Scandalul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf nu se oprește aici! Impresara l-a pus la cheltuieli pe antrenor, iar acesta este nevoit sa scoata o suma imensa de bani din buzunar. In luna iunie, instanța a decis ca Laurențiu Reghecampf sa plateasca o pensie alimentara lunara pentru fiul sau,…

- Laurențiu Reghecampf s-a fotografiat alaturi de iubita sa, Corina Caciuc, cea care l-a facut recent tatic pentru a treia oara, iar Internetul a explodat. Antrenorul de fotbal are apariții mai rare pe rețelele sociale de cand nu mai formeaza un cuplu cu impresara Anamaria Prodan, insa atunci cand posteaza…

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf sunt in plin proces de divorț. Antrenorul de fotbal deja și-a refacut viața, are o relație cu Corina Caciuc, care i-a daruit un baiat. Impresara ii dorește acestuia multa fericire și, intr-un interviu la Prima TV, ea a dezvaluit ca zilnic vorbește cu cel care…