Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a precizat, joi, ca peste 600 de persoane aflate in China au depus solicitari de repatriere. UE va suporta 75% din costul de repatriere, anunța Janez Lenarcic, comisarul european pentru gestionarea crizelor in cadrul Comisiei Europene.„Comisia Europeana: Peste 600 de cereri…

- Romania, printre statele cu cel mai scazut salariu minim Salariul minim in statele europene este intre 300 și 2.000 de euro. Luxemburg are cel mai ridicat salariu minim, iar in Albania, aspiranta la aderarea la clubul european, este cel mai scazut salariu minim. Romania se afla, alaturi de Bulgaria…

- Echipa nationala feminina de tenis de masa a Romaniei a debutat cu victorie la turneul de calificare la Jocurile Olimpice Tokyo 2020, care de disputa in aceasta perioada in Portugalia, la Gondomar.Tricolorele au invins in semifinale Italia cu 3 0 si s au calificat in finala tabloului, iar o victorie…

- Madalina Bellariu a jucat alaturi de Jude Law in productia „The Young Pope”, in prezent actrita impartindu-se intre Marea Britanie, America, Italia sau Romania pentru a lucra la mai multe proiecte. Madalina a spus dintotdeauna ca iși dorește sa filmeze și ceva in limba romana, dar ca așteapta proiectul…

- Speranța de viața este mai mare in alte state europene, dar asta nu inseamna ca romanii ies din activitate mai devreme, scrie dcbusiness.ro. Daca in Romania, barbații se pensioneaza de cațiva ani la 65 de ani, strainii nu au atins aceasta varsta in anumite țari, precum: Letonia, Lituania,…

- In octombrie 2018, Intergrupurile Parlamentului European, Freedom of Religion or Belief and Religious Tolerance (FoRB&RT), a indentificat Coreea de Nord ca fiind țara care incalca cel mai mult libertatea religioasa și au acuzat țara de distrugere a drepturilor religioase ale omului, cerand cooperare…

- O cantitate semnificativa din cele trei tone de cocaina descoperite la bordul unei nave semisubmersibile, capturata în urma cu câteva zile de Poliția spaniola, ar fi urmat sa ajunga în Marea Britanie, a anunțat Agenția Naționala pentru Criminalitate (NCA) de la Londra, informeaza The…

- Comisia Europeana (CE) a avertizat miercuri opt state din zona euro ale caror proiecte de buget pentru anul viitor prezinta ''riscuri de neconformitate'' cu regulile europene, dar in pofida acestor riscuri a validat proiectele de buget transmise de toate cele 19 state membre ale zonei euro, relateaza…