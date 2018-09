De ce amanetul este o solutie buna de imprumut

Stiri pe aceeasi tema

- Uber a anunțat ca va opri programul de dezvoltare a camioanelor care se conduc singure și spune ca se va concentra pe aplicarea tehnologiei pe mașinile mici, scrie BBC News. Programul Uber privind camioanele care se conduc singure a inceput in 2016 in San Francisco și primul transport de amploare efectuat…

- Din secunda in care am incetat sa-l mai urmaresc pe Trump flatandu-l pe Vladimir Putin la Helsinki - refuzand sa apere concluziile propriilor sale servicii de informatii legate de amestecul Rusiei in alegerile noastre din 2016 - am stiut ca asist la ceva ce nu mai vazusem niciodata. Mi-au trebuit cateva…

- Proprietarul unui magazin de arme nu s-a lasat pacalit de actorul care a aparut deghizat pentru a filma un segment pentru show-ul sau, „Who is America?”. Acesta a infruntat vedeta imediat, momentul fiind surprins pe camerele de supraveghere.

- O femeie din Rusia a fost acuzata de spionaj pentru Rusia prin infiltrarea in Asociatia Nationala a Armelor din SUA, intr-o incercarea de a influenta partidul Republican si politicile din America in beneficiul...

- Cristi Borcea, 48 de ani, a uimit pe toata lumea cu infațișarea sa in momentul eliberarii din Penitenciarul Jilava. Fostul șef al lui Dinamo a aparut mult mai tanar decat a intrat la inchisoare! Afaceristul iși injecteaza saptamanal mai mulți hormoni, printre care și testosteron, iar substanțele…

- Cristi Borcea a tinut sa ai ofere Valentinei Pelinel o vacanta de lux, in strainatate, ca o "luna de miere" inainte de casatorie. "E adevarat, Cristi si Valentina se afla acum in afara tarii, intr-o vacanta pe care amandoi o asteptau. Nu sunt in America, ci ceva mai aproape, Valentina nu a…

- Se anunța noi creșteri in privința prețului gazelor naturale pentru populație. Acesta s-ar putea mari cu pana 13% la iarna, potrivit unei analize facute de specialiști de la Asociația ”Energia Inteligenta”. Motivul – creșterea cotației țițeiului pe plan mondial. ”Asa cum se vad cotatiile petroliere…

- Meșterul popular Simion Lungu, din satul Vadeni, raionul Soroca, coase costume naționale excepționale. Straiele sale pot fi gasite în garderoba multor interpreți de muzica populara de la noi, dar și de peste hotare. Straiele tradiționale cusute cu multa maiestrie au trecut chiar și oceanul…