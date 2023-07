Stiri pe aceeasi tema

- Patru tineri din Suceava sunt cercetați de polițiști pentru ca au chinuit o pisica, in semn de distracție. Intreaga scena a fost filmata, iar imaginile au ajuns pe rețelele sociale și sunt acum proba la dosar. O femeie a anunțat poliția, care ii ancheteaza pe tineri pentru ”ranirea cu intenție a animalelor”,…

- Rața Peking sau rața Beijing este o rețeta chinezeasca cu carne de rața și legume care a devenit tot mai cunoscuta in lumea intreaga. Rețeta de rața Peking are o lunga istorie și feluri diferite in care poate fi preparata și consumata. Ce este rața Peking?Rața Peking este considerata unul dintre cele…

- 5.000 de copii si tineri din diaspora participa in acest an la programul Tabara ARC 2023 ce se desfasoara la Sulina, Hunedoara, Botosani, Gorj, Bistrita-Nasaud si Neamt. Evenimentul se afla la cea de-a 14-a editie, iar elevi romani din 24 de state ale lumii participa la atelierele organizate de profesori…

- O femeie a șocat intreaga lume cu o decizie neașteptata. Deși avea o slujba extrem de bine platita, a renunțat la ea și a ales sa se angajeze la parinții ei acasa, devenind astfel fiica „full-time”. Bineințeles, primește de la ei și un salariu, doar ca nu se ridica la nivelul celui anterior.Nianan,…

- Cazul uluitor al unei femei din China care a decis sa iși lase cariera pentru a avea grija de parinții ei a facut inconjurul internetului. Afla din randurile de mai jos despre ce este vorba!

- Jucarii si articole de incaltaminte susceptibile de a fi contrafacute, in valoare de 825.000 lei, depistate in Portul Constanta Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, impreuna cu lucratorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta si Constanta Sud, au descoperit in Portul…

- Tragedie cumplita in Mehedinți - Trei tineri, cu varste intre 18 și 22 de ani, au murit intr-un accidentTrei tineri cu varste cuprinse intre 18 și 22 de ani au murit, marți seara, intr-un accident in care au fost implicate un autoturism și un TIR. Accidentul a avut loc pe DN 56A, in județul Mehedinți,…

- Baiatul in varsta de 13 ani care a comis masacrul din Serbia , in urma caruia au murit 9 persoane, adreseaza medicilor in mod repetat o singura intrebare inca din momentul in care a intrat in custodia acestora. Mai exact, il intereseaza cat de popular a devenit. ”Se vorbeste despre mine, sunt eu regele…