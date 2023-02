Stiri pe aceeasi tema

- FOTO: Noi locuri de parcare in cartierul Cetate din Alba Iulia, in zona unei foste centrale termice Noi locuri de parcare vor fi amenajate in cartierul Cetate din Alba Iulia. Este vorba despre 25 de locuri de parcare, pe strada Poligonului, pe locul unei foste centrale termice. Locurile de parcare…

- Sub sloganul „Al meu. Si handicapul, si locul de parcare” o asociatie din Iasi a demarat o campanie de constientizare in randul cetatenilor cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilitati. Oamenii spun ca au nevoie ca locurile de parcare sa nu fie ocupate mereu si de alte masini. Mai mult decat…

- Un sofer a plecat de la locul accidentului provocat de el, convins ca victima nu a patit nimic. Simplul incident petrecut intr-o parcare a avut insa ca rezultat o fractura de femur si o condamnare pentru parasirea locului accidentului. Pe 16 decembrie 2018, Claudiu Grosu mersese la Egros pentru a face…

- Reprezentanții stațiunii Buscat din Baișoara au transmis un mesaj turiștilor care vin astazi in stațiune. Pentru a evita aglomerația din weekend, aceștia au spus ca accesul va fi restricționat dupa ce locurile de parcare se vor umple.

- Primaria Cluj-Napoca scumpește abonamentele pentru un loc de parcare atat in centrul Clujului, cat și in cartiere, din 2023. Unii cetațeni au atras atenția ca prețurile sunt mult prea mici fața de București, unde prețurile la parcari au crescut și de 7,8 ori sau fața de tarifele practicate de privați.

- Pentru a asambla un calculator ideal pentru jocuri in Moldova, un locuitor din țara noastra va trebui sa plateasca 45.100 de lei. O astfel de suma va costa setul complet de gaming. Acestea sint concluziile unui nou studiu realizat de analiștii Picodi, care au comparat prețurile componentelor și accesoriilor…

- Șoriciul și slanina de porc sunt cele mai cautate alimente in aceasta perioada, pe langa gustoasa carne de porc. Insa cumparaturile romanilor in ceea ce privește carnea și produsele de la porc sunt cumparate cel mai adesea din piața, nu din supermarket, pentru a se putea bucura de gustul bun de țara…

- Lucrarile pe lotul de mobilitate din Alba Iulia nu vor afecta locurile de parcare rezidențiale: Se va diminua insa numarul de parcari publice Lucrarile pe lotul de mobilitate din Alba Iulia nu vor afecta locurile de parcare rezidențiale: Se va diminua insa numarul de parcari publice De aproximativ doua…