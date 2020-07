Stiri pe aceeasi tema

- Teleormanenii iși pot investi banii economisiți pana acum prin cumpararea de titluri de stat, in lei și valuta, prin tranzacții efectuate cu bancile acreditate de Ministerul Finanțelor Publice, iar respectivele titluri de stat vor fi listate la Bursa de Valori București. Titlurile de sat au maturitați…

- BT Capital Partners&Banca Transilvania, BCR și BRD vor pune in vanzare incepand de miercuri, 15 iulie 2020, titluri de stat pentru populație in lei și, in premiera, titluri de stat denominate in euro, care vor fi listate automat la Bursa de Valori București, anunța Ministerul Finanțelor, potrivit…

- Piata de capital romaneasca risca sa fie pusa de agentia de rating FTSE Russell pe lista de downgrade in septembrie 2021, in cazul in care nicio companie de stat nu va fi listata la Bursa de Valori Bucuresti pana in vara anului 2021, a declarat, luni, reprezentantul Camerei de Comert Romano-Americane…

- Statul ar trebui sa intervina si sa sprijine piata de capital, dar si sa se implice in sustinerea programelor dezvoltate de Bursa de Valori Bucuresti, a declarat marti Lucian Isac, director general Estinvest, la "Webinariile Made in Romania: De ce am ales Bursa de Valori Bucuresti". "Cred,…

- Fondul Proprietatea solicita Camerei Deputaților, în calitate de for decizional, sa analizeze potențialele efecte negative ale proiectului de lege privind suspendarea tuturor acțiunilor de vânzare a participațiilor deținute de statul român pe o perioada de doi ani, se arata într-un…

- Bursa de Valori de la Bucuresti (BVB) a castigat in aceasta saptamana aproape 11 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 8%, desi valoarea tranzactiilor cu actiuni a inregistrat o scadere cu 14,25%, potrivit datelor publicate de Bursa de Valori Bucuresti (BVB), consultate de AGERPRES.Astfel,…

- Companiile listate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), incluse in indicele BET, au inregistrat o crestere de 4,63% in luna aprilie, comparativ cu luna martie, fiind cel mai cel mai mare ritm de crestere lunara de pana acum in acest an, potrivit raportului lunar publicat de BVB. Reprezentantii Bursei…

- In premiera pentru piata de capital din Romania, una dintre cele mai mari banci din tara noastra a demarat emiterea de obligatiuni in lei, cu o maturitate de 10 ani, urmand ca titlurile de valoare sa fie listate la Bursa de Valori Bucuresti.