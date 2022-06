Stiri pe aceeasi tema

- Agenția pentru Protecția Mediului Alba a efectuat doua masuratori in vederea determinarii calitații aerului in data de 13 aprilie 2022, in orașul Teiuș pe strada Clujului, nr. 157 și pe strada Clujului, nr. 80. Au fost masurați poluanții: formaldehida, benzen, metanol, monoxid de carbon, amoniac, dioxid…

- Agenția pentru Protecția Mediului Timiș a monitorizat evoluția calitații aerului din Timișoara prin intermediul stațiilor automate pe timpul și in urma incendiului de seara trecuta, de la Sacalaz. Nu exista depașiri la poluanții monitorizați.

- Prefectul judetului, Bogdan Cojocaru, a declarat, marti, ca s-au inregistrat depasiri in privinta poluarii din atmosfera, in zile consecutive, la mai multe statii de masurare a calitatii aerului amplasate in municipiul Iasi sau in localitati limitrofe, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, principalii…

- Potrivit Agenției pentru Protecția Mediului, calitatea aerului din municipiu nu este deloc buna. Primaria Bistrița ia o serie de masuri pentru a mai reduce din praf și poluare, ajutandu-ne astfel sa respiram aer mai curat. Ultima raportare de ieri a Agenției pentru Protecția Mediului indica faptul ca…

- In momentul de fata nu exista nicio influenta din directia Ucrainei spre zona de nord a tarii noastre in ceea ce priveste calitatea aerului, a subliniat, luni, 21 martie, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos."Din pacate, riscul poluarii atmosferei si aerului, mai ales pe teritoriul…

- Calitatea aerului in Cluj-Napoca este nefavorabila in aceasta dimineața. Mai mulți senzori din oraș care masoara particulele in suspensie PM2.5 și PM10 indica valori peste limita legala. Monitorizarea calitații aerului din Cluj-Napoca se face folosind senzori Open Source. Precizam ca este alerta de…

