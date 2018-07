Stiri pe aceeasi tema

- Romania detine circa 1.400 de companii de stat, din care aproximativ 200 sunt controlate direct de Guvern, se arata intr-un studiu recent al Bancii Mondiale. Potrivit acestuia, companiile de stat din Romania sunt mai putin productive decat cele private.

- Cu vara la doar cateva saptamani distanța și cu haine din ce in ce mai puține pe tine, trebuie sa te asiguri ca vei arata cat de bine posibil la plaja, preferabil fara sa-ți lași la o casa de amanet argintul in București sau sa faci un credit de nevoi personale pentru a acoperi cheltuielile cu tratamentele…

- Otetul de mere este unul dintre cele mai eficiente ingrediente naturiste din camara ta. El nu este un aliat de nadejde doar in ingrijirea podoabei capilare, ci si in lupta dura dusa impotriva celulitei, scrie realitatea.net.

- Otetul de mere este unul dintre cele mai eficiente ingrediente naturiste din camara ta. El nu este un aliat de nadejde doar în îngrijirea podoabei capilare, ci si în lupta dura dusa împotriva celulitei.

- Daca vrei sa te simți mereu in forma și cu multa energie este important sa ai mare grija la ceea ce mananci și bei. Exista un tratament natural, mai precis un ceai, care te poate ajuta ca pe timpul verii sa te poți bucura de fiecare secunda și, mai ales, sa scapi și de kilogramele in plus.

- Dieta-minune cu flori de soc este extrem de cautata in aceasta perioada. Toata lumea a auzit de efectele benefice pe care plantele naturale le ofera organismului. Specialiștii susțin ca dieta cu flori de soc te ajuta sa slabești sanatos și sa elimini celulita.

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Crețu, a criticat in termeni duri slaba activitate a ministrului transporturilor, Lucian Șova, mai ales in privința absorbției fondurilor europene și, in general, a proiectelor de infrastructura. Actualul exercițiu financiar european se apropie de…

- Daca iti doresti sa scapi rapid de punctele negre si petele pigmentare de pe ten, acest suc natural este remediul perfect. Frunza de patrunjel este perfecta pentru tenul tau. Te ajuta sa scapi de pigmentare si iti lumineaza tenul. Aceasta masca faciala este usor de facut si face diferenta.