Medicii de la Institutul „Marius Nasta” atrag atenția asupra modului in care pacienții cu COVID-19 ajung sa faca forme grave ale bolii. Aceștia spun ca pacienții ajung sa faca forme grave ale bolii chiar și din cauza unor afecțiuni care in mod normal se tratau ușor. Este deja cunoscut faptul ca pacienții cu comorbiditați au mai mult de suferit decat cei fara alte afecțiuni atunci cand vine vorba de COVID-19. Insa, nu doar cei cu boli grave sunt in pericol, ci și cei care sufera de afecțiuni ce in mod obișnuit sunt tratate cu ușurința. Citește online gratuit numarul de septembrie al revistei Unica…