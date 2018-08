Stiri pe aceeasi tema

- El a declarat, intr-o conferinta de presa, ca acordarea a inca doua zile libere in aceasta saptamana, pe langa ziua de 15 august, este inoportuna, in conditiile in care in aceasta perioada romanii aflati la munca in strainatate revin acasa si vor sa isi rezolve problemele administrative."Cand…

- Zona de la intrarea in Satul de Vacanta, in dreptul pasarelei Iaht a fost complet igienizata, printr o ampla actiune organizata ieri de Primaria Municipiului Constanta.Angajatii Serviciului Igiena Publica si ai societatii de salubrizare Polaris M Holding au actionat pentru colectarea deseurilor aruncate…

- Fie ca este vorba de anuntarea banii ca plecati din tara, confirmarea ca lasati casa in siguranta sau descarcarea unor aplicatii utile calatoriei, toate acestea va pot face vacanta mult mai relaxanta.

- La sfarsitul saptamanii trecute, traficul prin punctele de trecere a frontierei a crescut semnificativ, deoarece tot mai multi cetateni romani se intorc din Occident, unde muncesc sau s-au mutat definitiv, pentru a-si petrece vacantele in Romania sau aleg sa isi petreaca zilele libere in afara granitelor…

- Daca alegeti sa va petreceti concediul in strainatate, politistii va recomanda sa aveti grija de bunurile voastre, sa schimbati banii doar la institutii financiare autorizate si sa parcati masina in locuri sigure.

- Vacanta intrerupta de evenimente pentru unii dintre membrii formatiei Triton de la Ticleni. Sorin Faina si familia sa au ales vara aceasta ca destinatie de vacanta o statiune din Dubai, cel mai mare oras din Emiratele Arabe Unite, und...

- Politia damboviteana le recomanda celor care aleg sa calatoreasca cu avionul in perioada vacantei sa se informeze cu atentie referitor la agentia de la care cumpara bilete. Evitati firmele care nu afiseaza datele de contact complete (adresa, telefon, cod unic de identificare fiscala etc.) si care se…