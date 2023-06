Stiri pe aceeasi tema

- Fosta iubita a cantarețului de manele Nicolae Guța, Dana Roba, a fost dusa in stare grava in spital, dupa ce ar fi fost lovita cu... The post Dana Roba, fosta iubita a manelistului Guța, lovita cu ciocanul de actualul soț. Timișoreanca este in stare grava appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- O vedeta din showbiz trece prin momente grele. Aceasta a fost victima violenței domestice. Este vorba despre Dana Roba care a ales sa se desparta de logodnicul ei. Recent, aceasta a batuta de fostul soț. Ranile au fost atat de grave, incat aceasta a fost transportata la spital. Dana Roba, lovita cu…

- Cunoscuta vedeta Dana Roba trece prin clipe de coșmar și se zbate sa traiasca pe un pat de spital din Timișoara. Ieri, aceasta a trecut printr-o operație grea pe creier, dupa ce soțul ei a mutilat-o in bataie și a lovit-o cu ciocanul in cap! Sora make-up artistului face declarații exclusive despre starea…

- Vestea ca Dana Roba se afla in stare grava la spital dupa ce a fost batuta de soț, cu un ciocan, a șocat intreaga lume mondena! Cu doar cateva ore inainte sa iși mutileze soția, tatal copiilor Danei Roba a facut public un mesaj. Vorbele scrise de barbat prevesteau cumva nenorocirea ce urma sa se intample.

- Au trecut cațiva ani buni de cand Dana Roba a decis sa iși schimbe viața, dupa ce l-a intalnit pe Dumnezeu, intr-o biserica penticostala. Vedeta a renunțat atunci la viața tumultoasa și aparițiile controversate care au adus-o in atenția publicului, și a luat calea credinței. L-a cunoscut pe Daniel Balaciu,…

- Un judecator din Turcia a fost ars cu ulei incins si injunghiat de sotia sa dupa ce a amenintat-o ca o va parasi pentru ca testul de paternitate a aratat ca el nu era tatal biologic al fiului lor. Victima Necmi Arslan, in varsta de 54 de ani, a fost gasita moarta in apartamentul sau din Istanbul, pe…

- 500 de oi au fost manate de sateni in curtea primariei din comuna Baraganu, pentru a le arata autoritaților chinurile prin care trec.Soțul primariței a arat cel mai mare teren din localitate pentru insamanțarile de primavara. Acel camp era folosit de toți sațenii care iși cresc oi. Fermierii acuza ca…

