Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Vasile Dincu a anunțat ca a semnat cu omologul sau francez Sebastien Lecornu o scrisoare de intenție privind cooperarea in domeniul inzestrarii Forțelor Navale Romane cu echipamente de ultima generație, necesare indeplinirii misiunilor la Marea Neagra. Fii la curent cu cele…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a avut o intrevedere cu noul ministru francez al fortelor armate, Sebastien Lecornu, marti, la Baza Aeriana ‘Mihail Kogalniceanu’. Potrivit unui comunicat de presa remis miercuri AGERPRES de MApN, cei doi oficiali au discutat despre cooperarea bilaterala, precum si…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a ajuns miercuri dupa-amiaza la Chișinau, intr-o vizita oficiala, dupa intalnirea cu Klaus Iohannis la Baza Aeriana „Mihail Kogalniceanu”. Liderul francez a fost intampinat de catre președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, potrivit site-ului moldovenesc Agora.Cei…

- Cooperarea dintre Romania si Franta pe linie de securitate a cunoscut in ultima perioada o intensificare deosebita si binevenita, pe fondul crizei generate de agresiunea militara a Federatiei Ruse in Ucraina, a declarat presedintele Klaus Iohannis, care a punctat ca vizita omologului sau francez, Emmanuel…

- Un mesaj postat pe pagina oficiala de Facebook a lui Emmanuel Macron precizeaza ca președintele francez a venit in vizita deoarece era important sa sublinieze prietenia și sprijinul pentru Romania. Emmanuel Macron a ajuns marți seara in Romania, iar miercuri dimineața s-a intalnit cu președintele Klaus…

- Cooperarea dintre Romania si Franta pe linie de securitate a cunoscut in ultima perioada o intensificare deosebita si binevenita, pe fondul crizei generate de agresiunea militara a Federatiei Ruse in Ucraina, a declarat presedintele Klaus Iohannis, care a punctat ca vizita omologului sau francez, Emmanuel…

- Cooperarea dintre Romania si Franta pe linie de securitate a cunoscut in ultima perioada o intensificare deosebita si binevenita, pe fondul crizei generate de agresiunea militara a Federatiei Ruse in Ucraina, a declarat presedintele Klaus Iohannis, care a punctat ca vizita omologului sau francez, Emmanuel…

- Emmanuel Macron a ajuns in Romania. Unde trebuia sa fie cazat! Emmanuel Macron a ajuns ieri in Romania, la baza militara Mihail Kogalniceanu din Constanța. Aeronava prezidențiala a ajuns cu peste jumatate de ora intarziere in țara noastra. Președintele francez a fost intampinat, la aterizare, de premierul…