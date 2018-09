Stiri pe aceeasi tema

- Pesta porcina a fost confirmata in judetul Buzau, au anuntat autoritatile judetene convocate duminica in Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta. Doua focare au fost confirmate de laboratorul national de referinta in doua gospodarii din localitatile Panatau si Lunca, o suspiciune fiind si intr-o…

- Prefectul Vasile Moldovan a convocat in ședința Centrul Local de Combatere a Bolilor Maramureș pentru aprobarea planului de masuri cu privire la prevenirea apariției pestei porcine africane in județ. ”Avand in vedere situația epidemiologica din județele Satu Mare, Salaj și statele invecinate (Ungaria,…

- Reprezentantii asociatiilor de vanatoare si gestionarii fondurilor de vanatoare din Harghita au intensificat patrularile in paduri, iar pe drumurile nationale si judetene au fost instituite filtre, pentru prevenirea pestei porcine africane. Potrivit directorului Directiei Sanitar-Veterinare…

- Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Prahova, in colaborare cu Inspectoratul de Poliție Județean Prahova și cu Inspectoratul de Jandarmi Județean Prahova, a instituit un punct de control temporar in trafic in comuna Ciorani, la granița județului Prahova cu județul Ialomița, pe…

- Judetul Giurgiu se afla sub cod rosu de atentionare privind posibilitatea aparitiei pestei porcine africane, autoritatile luand o serie de masuri pentru prevenirea acesteia, conform directorului Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Giurgiu, Liviu Florescu. …

- Luni, 25 iunie, in ședința ordinara a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, a fost supus la vot inființarea unui grup de experți pentru prevenirea și combaterea pestei porcine. Necesitatea constituirii unui astfel de grup a fost explicata de Ciprian Botezatu, director executiv adjunct al…