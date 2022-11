Dupa ce a cumparat platforma Twitter, Elon Musk a marturisit ca v-a face "curat" atat in randul angajaților, cat și in randul utilizatorilor companiei. Zis și facut. Inventatorul nu a stat mult per ganduri și a decis sa concedieze, incepand inca de vineri, aproximativ 50% dintre cei care lucrau pentru compania pe care acesta a cumparat-o, de curand. Ce afirmație a facut inventatorul dupa concediere acestora.