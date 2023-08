Stiri pe aceeasi tema

- Presa centrala scrie ca impresarul Catalin Lița este acum la Cluj-Napoca și pune la punct ultimele detalii ale contractului dintre Marius Șumudica și Universitatea Cluj. Tehnicianul ar urma sa-l inlocuiasca pe Toni Petrea, care nu mai este dorit de jucatori.Șumudica s-a eschivat cand a venit vorba de…

- Dan Șucu s-a ținut pe poziții și l-a numit antrenor pe Cristiano Bergodi, deși fanii au facut scandal și l-au cerut pe Marius Șumudica. Tehnicianul din Giulești a fost prezentat și va debuta la echipa peste trei zile in meciul cu Sepsi. La primul interviu i-a rugat pe suporteri sa-i susțina pe jucatori.…

- Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, s-a bucurat ca Marius Șumudica nu ajuns pe banca Rapidului. Refuzat de Dan Șucu, Marius Șumudica a intervenit in aceasta seara și s-a autopropus la formațiile de top din Liga 1, inclusiv la FCSB. Gigi Becali a raspuns cu promptitudine. Gigi Becali: „Anul…

- De cand a inceput perioada de transferuri, cluburile de fotbal din Arabia Saudita arunca cu bani pentru a aduce fotbaliști de top din cele mai importante campionate ale Europei. Al-Hilal l-a ofertat pe Massimiliano Allegri cu un salariu uriaș, dar tehnicianul lui Juventus a refuzat.

- Marius Sumudica i-a dat un sfat lui Gigi Becali. Antrenorul de la Al Raed este de parere ca Andrea Compagno este cel mai bun atacant din Liga 1, motiv pentru care ii recomanda patronului de la FCSB sa nu renunte la el. Andrea Compagno a fost aproape de o plecare de la FCSB, in aceasta […] The post Marius…

- Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat chiar Marius Șumudica, actualul antrenor de la Al-Raed. Ei bine, de aceasta data, camerele de filmat l-au surprins pe tehnicianul roman intr-o ipostaza cu totul neașteptata. Ce gest rușinos…

- Marius Șumudica, antrenorul lui Al Raed, a avut o altercație verbala cu fanii, la pauza meciului cu Al Feiha, terminat 1-1. In etapa a 28-a din Arabia Saudita, Al Raed s-a deplasat la Al Feiha, iar Marius Șumudica s-a aflat in centrul unui scandal, cu fanii echipei sale. VIDEO Marius Șumudica, scandal…

- Marius Șumudica (52 de ani), in prezent la Al-Raed in Arabia Saudita, spune ca a discutat cu Ioan Varga și ca ar fi dorit inapoi la CFR Cluj. CFR Cluj are un sezon de dat uitarii. A ratat deja titlul, iar calificarea in ediția urmatoare a cupelor europene depinde de rezultatele din ultimele doua runde. …