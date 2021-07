Stiri pe aceeasi tema

- Cu sute de milioane de vizualiari, 5GANG lanseaza o noua piesa gata sa ia cu asalt topurile romanești, de data aceasta alaturi de Dorian Popa. Cu peste 10 milioane de urmaritori pe toate platformele, 5GANG și Dorian Popa reprezinta doua prezențe unice in Romania, ce au reușit sa doboare mai multe recorduri…

- Selly, alaturi de trupa lui 5GANG, și Dorian Popa au lansat o melodie noua și un videoclip printre mașini de lux de sute de mii de euro. Aceștia au avut la dispoziție chiar și un elicopter. Melodia lansata recent pe canalul de Youtube al lui Selly se numește „Porsche”. La doar patru ore de la difuzarea…

- Dorian Popa este una dintre cele mai urmarite persoane din showbizul romanesc, adunand peste 5 milioane de fani pe rețelele sale de socializare. Artistul este prezent pe toate rețelele de socializare, dar mai ales pe Instagram și YouTube, unde are: 2,3 milioane de fani pe Instagram, 2 milioane pe YouTube...…

- Cunoscutul vlogger Selly, pe numele sau real Andrei Selaru, a ajuns, pe 1 iunie, la trei milioane de abonati pe canalul de YouTube, deschis cu opt ani in urma. Acesta le-a multumit fanilor intr-o postare pe Instagram si a promis ca urmaritorii sai vor afla mai multe lucruri interesante de la el pe viitor.

- In ultimii 10 ani, de cand a debutat in „Pariu cu viața” și LaLa Band, Dorian Popa a muncit pe branci ca sa-și faca un nume in showbizz. Și a reușit, azi fiind unul dintre cei mai bine platiți influenceri, avand un adevarat imperiu in online: 2,3 milioane de fani pe Instagram, 2 milioane pe […] The…

- Izabela Stress, cea mai de succes romanca pe YouTube. Suceveanca ce caștiga o caruța de bani jucandu-se, la modul propriu, cu plastelina, a avut și zile cu caștiguri de 20.000 dolari! Are aproape 9 milioane de urmaritori din intreaga lume, iar cea mai populara postare a sa a fost vizionata de…. 819…

- Andra este una dintre cele mai indragite și mai apreciate cantarețe din Romania. Se mandrește cu talentul ei, cu reușitele pe plan muzical de fiecare data cand are ocazia. Acum, artista a dezvaluit ca a fost la un pas de a canta manele. In urma cu ani de zile, cand era la inceputul carierei, Andra a…

- Oana Zavoranu aduce dezvaluiri uriașe in randul fanilor lui Dorian Popa. Care sunt prețurile cunoscutului actor și cantareț pentru YouTube, Facebook și Instagram? Fosta sa colega de platou a marturisit totul. Oana Zavoranu da tot din casa! Oana Zavoranu da din nou din casa! Aceasta nu se ferește sa…