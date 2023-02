Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorul de drepturi și libertați care a decis menținerea in arest a medicului cardiolog Dan Tesloianu arata, in incheierea sentinței, ca presupunerea rezonabila cu privire la comiterea faptei penale de abuz in serviciu rezulta din probele administrate. In schimb in ceea ce privește infractiunea…

- Medicul Nicolae Dan Tesloianu, acuzat ca preleva stimulatoare cardiace de la persoane decedate ramane in arest preventiv, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti i-a respins contestatia. Decizia instantei este definitiva.“Respinge, ca nefondata, contestatia formulata de contestatorul – inculpat Tesloianu Nicolae…

- Medicul Dan Tesloianu de la Spitalul Sfantu Spiridon din Iasi si alti medici din subordine ar fi falsificat formularele de consimtamant ale pacientilor carora le-ar fi implantat dispozitive medicale de la cadavre, acuza procurorii in referatul prin care au cerut arestarea medicului pentru 30 de zile,…

- O femeie in varsta de 74 de ani din Bacau se afla internata, in stare grava, dupa ce doctorul doctorul Dan Tesloianu i-a pus un stimulator cardiac, informeaza stirileprotv.ro. Fiica batranei internate acum in stare grava crede ca mama sa a facut complicații dupa ce doctorul i-a pus un stimulator cardiac,…

- Un control al Casei Județene de Asigurari de Sanatate (CJAS) Iași, demarat in iunie 2022 finalizat cu incheierea a doua procese verbale, a adus in cele din urma procurorii DNA la Spitalul Județean de Urgențe „Sfantul Spiridon” din Iași. Medicul Dan Tesloianu, cardiologul acuzat ca a montat pacienților…

- Primarul din Los Angeles a declarat luni stare de urgenta din cauza cresterii explozive a numarului de persoane fara adapost. Zeci de mii de persoane dorm pe strazile din Los Angeles, corturile lor raspandite in oras uimindu-i pe turistii care vin sa viziteze aceste zone urbane considerate cele mai…

- Temperaturile scazute fac tot mai multe victime in randul persoanelor fara adapost din județele Moldovei. La Botoșani, un barbat de 60 de ani a fost gasit inghetat de frig pe o banca, in apropiere de Spitalul Județean. Cadrele medicale i-au acordat primul ajutor, dupa care l-au dus la Urgențe in stare…

- Secventele surprind chiar momentul in care proprietarul apartamentului de unde a pornit dezastrul este aruncat de suflul exploziei, de la etajul doi. Cu arsuri pe tot corpul, barbatul a murit marti la spitalul Sf Spiridon din Iasi. Anchetatorii au stabilit ca instalatia de gaz din locuinta victimei…