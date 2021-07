Stiri pe aceeasi tema

- Keo s-a confrunat cu grave probleme de sanatate in luna aprilie a acestui an, iar cantarețul a fost nevoit sa ajunga pe mana medicilor. Cantarețul a marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars, cum se simte la aproape 3 luni de la intervenție.

- Madalina Apostol a povestit in exclusivitate la Antena Stars despre primii ani de relație cu Nick Radoi. Frumoasa romanca a marturisit ca la inceput totul a fost destul de complicat, asta deoarece milionarul chiar pusese detectivi pe urmele sale și voia sa știe mereu tot ce face.

- Alex Bodi a oferit declarații exclusive pentru Antena Stars despre altercațiile cu Bianca Dragușanu și acuzațiile care ii sunt aduse din partea fostei sale soții. Afaceristul a ținut sa specifice ca toate intalnirile au fost simple coincidențe și nu are intenția de a o desparți pe blondina de Gabi Badalau.

- Dani Mocanu a avut astazi prima apariție televizata, dupa ce s-a aflat ca risca condamnarea la inchisoare cu executare timp de șase luni. Manelistul a facut declarații exclusive la Antena Stars, dezvaluind ce acuzații i se aduc, dar și ce acuzații aduce el! Artistul a marturisit, printre altele, ca…

- Intalnire de gradul 0 in showbiz-ul romanesc! Bianca Dragușanu și Alex Bodi, prima intalnire fața-n fața, dupa ce afaceristul a scapat de arestul la domiciliu. Cum au reacționat cei doi cand s-au vazut, dupa atatea luni? Declarații exclusive la Antena Stars.

- Scandalul dintre Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau este pe departe de a se incheia prea curand. Artista a oferit declarații exclusive la Antena Stars despre motivul pentru care fiul de milionar nu și-a luat copiii, cu toate ca era weekend-ul lui de petrecut cu cei mici. Satula de situația cu care se…

- Veste bomba in showbiz! Aida Parascan este insarcinata! Vedeta a oferit declarații exclusive la Antena Stars, despre relația cu tatal copiilor sai și despre sarcina! Ii crește singura pe cei mici și susține ca sunt cea mai mare bucurie a sufletului sau. Aida nu s-a gandit nicio secunda la avort, deși…