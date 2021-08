De ce a primit Walter Zenga cea de-a patra doză de ser anti-Covid Walter Zenga este deja la cel de-al doilea vaccin anti-COVID-19. Fostul tehnician de la Steaua București a explicat ca este nevoit sa repete schema, ceea ce inseamna, in total, patru doze! Zenga a facut anunțul pe pagina sa de Instagram. Primul vaccin l-a facut cu serul chinezesc Sinopharm, care nu este agreat in Europa, la fel ca cele din Rusia. Antrenorul in varsta de 61 de ani a explicat ca este nevoit sa se vaccineze din nou, pentru a se intoarce in țara de origine, Italia. El revine din Dubai, alaturi de soția sa romanca și cei doi copii. „De ce? Ca sa obțin permisul și ca sa pot sta in Italia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

