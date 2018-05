Stiri pe aceeasi tema

- BSDA: cea mai mare expozitie de tehnica militara din S-E Europei Aflata la a saptea editie, expozitia internationala dedicata industriei de aparare gazduita de România a atras în acest an mai multe firme cu produse din domeniul tehnicii si tehnologiei militare. Un raspuns clar pentru…

- Cresterea timpilor de tranzit, nevoia de soferi calificati in operatiuni vamale, aglomerarea in porturile de trecere sunt doar cateva dintre efectele pe care le va produce iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, estimata pentru luna martie 2019, potrivit reprezentantilor companiei ICT Logistics,…

- Romania va avea in anii 2018 și 2019 deficite bugetare peste limita de 3% din Produsul Intern Brut acceptata in Uniunea Europeana, iar scumpirile suportate de populație la produse și servicii vor continua, a avertizat joi Comisia Europeana in Prognoza de primavara. Romania va avea in continuare un avans…

- Romania nu trebuie sa accepte propunerea Comisiei Europene de a reduce cu 5% fondurile destinate Politicii de Coeziune si Politicii Agricole Comune in viitorul buget european post-2020, a declarat recent deputatul european Siegfried Muresan, vicepresedinte al Comisiei pentru bugete a Parlamentului European,…

- Romania a incheiat cu un deficit de 4,46 miliarde de lei primele trei luni, fața de un excedent de 1,5 miliarde de lei in primul trimestru al anului trecut, potrivit exceuției bugetare publicate de catre Ministerul Finanțelor. Veniturile au crescut cu 11%, dar cheltuielile au avansat cu 22%. Deficitul…

- ”Anticipam o incetinire a cresterii economice la 4,4% in 2018 si la 3,6% in 2019 deoarece consumul si investitiile vor fi afectate de incetinirea cresterilor salariale, incertitudini fiscale si cresterea costurilor de finantare. Romania risca un conflict cu Uniunea Europeana pe subiecte care tin de…

- Guvernul Romaniei a fost reprezentat la cea de-a VI-a editie a Forumului Global de la Baku, organizat in perioada 13-18 martie 2018, de viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, Ana Birchall. Tema editiei de anul acesta este 'Eliminarea diferentelor pentru crearea…

- Romania, tara care se afla pe primul loc in Uniunea Europeana la mortalitate infantila, taie din fondurile pentru ingrijirea copiilor nascuti prematur! La fel si din cele destinate pacientilor adulti care ajung in terapie intensiva, care fac infarct, accident vascular cerebral,