- Catalin Țepelin nu mai este redactorul-șef al Gazetei Sporturilor, acesta parasind grupul dupa 20 de ani. Intr-o postare pe contul personal de Facebook, Țepelin a explicat motivele careu au stat la baza desparțirii.

- Gazeta Sporturilor a publicat duminica, 1 octombrie, marturii din interiorul lumii fotbalului despre felul in care industria pacanelelor și a pariurilor a ajuns sa incerce sa controleze nu doar ce se spune despre ea, ci și despre cum joaca echipele de fotbal. Sambata, la Timișoara, Marcel Ciolacu s-a…

- In anul 1946, ziarul „Sportul romanesc” ii premia pe cititorii care pronosticau corect rezultatele meciurilor dintr-o lista publicata in ziar, dupa un model lansat in Italia de „Gazzetta dello Sport”. Din 1947 s-au organizat „concursuri de pronosticuri sportive” pentru primele doua eșaloane fotbalistice…

- Fostul director al Libertații și Gazetei Sporturilor va fi depus duminica, la 11.15, la capela cimitirului Bellu, a comunicat familia lui Mihnea Vasiliu.Mihnea Vasiliu, 57 de ani, a murit joi, 27 iulie 2023, in București. Jurnalist și manager de presa cu vechime de 30 de ani, el a lucrat in trusturile…

- Conducerea Televiziunii Romane a dispus un control intern privind achizitiile tuturor evenimentelor sportive din ultimii noua ani, dupa ce au fost semnalate situatii cand Departamentul Sport a cumparat la suprapret unele drepturi TV, informeaza Gazeta Sporturilor.Controlul intern vizeaza achițiile competițiilor…