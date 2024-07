Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali (66 de ani), patronul FCSB-ului, a precizat faptul ca transferul lui Arnold Garita (29 de ani) la FCSB a intrat in impas. Mai mult decat atat, patronul campioanei Romaniei s-a reorientat și i-a gasit un inlocuitor considerat mai valoros. Este vorba despre David Ankeye (22 de ani), atacantul…

- In incercarea de a ajunge in grupele Champions League, Gigi Becali transfera jucatori pe banda rulanta, pentru a-și intari lotul. In urma cu doar cateva ore, pagina oficiala de Facebook a celor de la FCSB a anunțat ca William Baeten, fost jucator la FCU Craiova, a semnat cu echipa patronata de Gigi…

- Gigi Becali, patronul de la FCSB, a anunțat ca Florinel Coman (26 de ani) e plecat in proporție de 98%. Inca nu e oficial transferul la Al Gharafa, din Qatar, pentru ca extrema stanga se concentreaza pe echipa naționala, alaturi de care participa la EURO 2024. Gigi Becali a oferit și detalii despre…

- Arnold Garita (28 de ani) continua sa tatoneze terenul pentru un contract la FCSB, in calitate de jucator liber de contract, dupa ce s-a desparțit dupa un an de Al-Faisal, formație din liga a 2-a din Arabia Saudita. Gigi Becali, la randul sau, și-a manifestat interesul fața de varful camerunez inclusiv…

- Raul Rusescu e de parere ca transferul lui Alexandru Chipciu la FCSB a picat din cauza unei declarații facute zilele trecute de Gigi Becali, patronul FCSB: „Nu ma intereseaza pe mine Chipciu, nu-l iau pentru Champions League”. In direct la GSP Live, Rusescu, nașul lui Chipciu, a spus ca Alex s-ar putea…

- Arnold Garita (28 de ani), atacantul dorit de Gigi Becali la FCSB in vara anului trecut, s-a desparțit de Al-Faisaly, club din liga secunda a Arabiei Saudite. In vara anului 2023, Garita se afla pe lista fotbaliștilor doriți de Gigi Becali la echipa care avea sa devina campioana. Atacantul care a impresionat…

- Transferul lui Louis Munteanu (21 de ani) la FCSB pare blocat momentan. FCSB ofera 1,2 milioane pentru atacantul Florentinei, italienii cer 1,5 # De ce nu vrea Gigi Becali sa pluseze? Patronul roș-albaștrilor lucreaza la un alt plan: Florin Tanase. Dupa ce FCSB a devenit campioana, Gigi Becali a anunțat…

- Transferul lui Florinel Coman (26 de ani) la Al Duhail este in standby. Reprezentanții echipei din Qatar n-au raspuns contraofertei pe care a facut-o Gigi Becali, iar in acest moment pare ca șeptarul roș-albastru va ramane la FCSB. Deznodamantul negocierilor nu l-a devastat pe Gigi Becali. ...