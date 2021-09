Stiri pe aceeasi tema

- Deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor au parasit sala in semn de protest fața de refuzul majoritații parlamentare de a accepta propunerile lor pe ordinea de zi a ședinței plenare. Anunțul a fost facut de liderul fracțiunii, Zinaida Grecianii.

- Cosmin Stanciu a fost unul dintre cei mai buni concurenți dela „Survivor Romania”. Din pacate, din cauza problemelor medicale, acesta s-aretras din competiție inainte de marea finala. Faimosul a fost așteptat acasade iubita lui, de care s-a desparțit insa, recent. Abia acum s-a aflat motivul.Se pare…

- Arhiepiscopul Tomisului, InaltPreasfințitul Teodosie, vine cu noi declarații dupa incidentul care a avut loc la ceremonia aniversara de la Patriarhia Romana. Arhiepiscopia Tomisului a transmis un comunicat de presa care conține punctul de vedere al IPS Teodosie in legatura cu evenimentele petrecute…

- In ultimele 24 de ore, au fost desfașurate acțiuni de verificare in zone aglomerate, centre comerciale, piețe și terase, dar si in mijloacele de transport in comun, cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta, scopul vizat fiind prevenirea raspandirii noului Coronavirus,…

- FCSB nu a mai caștigat titlul in Liga 1 din 2015, dar spera ca sezonul viitor lucrurile sa se schimbe. Gigi Becali a facut deja transferuri importante in zona defensiva, iar pentru pentru compartimentul ofensiv l-a ales pe Ondrasek, un atacant ceh cu experiența și cu meciuri in prima reprezentativa…

- Schimbarile bruște ale vremii, care pot aparea pe perioada sezonului cald, risca sa fie periculoase, de unde și recomandarile venite din direcția autoritaților, pentru populație, menite sa ajute oamenii sa fie in siguranța in timpul unor astfel de furtuni de vara. Un mesaj transmis in dimineața zilei…