Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 47 de ani din localitatea Ilva Mica, județul Bistrița Nasaud, aflat in izolare la domiciliu dupa ce s-a intors din strainatate, a murit, marți, prins sub un camion pe care il repara, anunța MEDIAFAX.Reprezentanții IPJ Bistrița Nasaud au declarat, marți, ca vehicul era parcat pe…

- Romania traiește de cateva saptamani in „era COVID-19”, ca de altfel intregul mapamond. Numarul victimelor, al persoanelor contaminate și a deceselor crește in fiecare zi, alarmant. Astazi, o tragedie s-a petrecut in Vama Nadlac, cea pe care primarul urbei locale, Ioan Radu Marginean, o dorea inchisa…

- Opt romani aflati in strainatate au murit, pana duminica, dupa ce au fost confirmati cu noul coronavirus, a anunțat Grupul de Comunicare Strategica. Șapte dintre aceștia se aflau in Italia, iar unul in Franța.De la inceputul epidemiei de Covid-19 si pana duminica, opt cetateni romani aflati…

