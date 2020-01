Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Gorj a respins, luni, 30 decembrie a.c., actiunea fostului manager al Spitalului Judetean de Urgenta Tg Jiu, Gigel Capota prin care a cerut suspendarea executarii dispozitiilor nr. 924/06.11.2019 si nr. 925/06.11.2019, emise de presedintele Consiliului Judetean Gorj, de numire a sa in…

- Allee Willis, textiera pieselor folosite drept teme muzicale in ”Friends” și “The Karate Kid” și a unor hituri precum ”September”, a murit la 72 de ani, anunța Variety, potrivit Mediafax.Compozitoarea Allee Willis, cunoscuta pentru colaborarea cu trupa Earth, Wind & Fire ca și pentru versurile…

- Platforma de inchiriere a locuintelor in scop turistic Airbnb a obtinut joi o victorie importanta in fata hotelierilor francezi la Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), dupa ce aceasta din urma a decis ca Airbnb nu poate fi reglementata ca o agentie imobiliara care isi vinde serviciile online,…

- Tribunalul Militar Bucuresti a decis condamnarea unui plutonier major din cadrul UM 01297 Braila la patru ani si patru luni de inchisoare cu executare, pentru moartea a trei persoane doi militari si un civil . Decizia a fost contestata la Curtea Militara de Apel Bucuresti, noul termen in faza apelului…

- Dupa decesul subit al baiatului de 7 ani, initial au existat suspiciuni de meningita meningococica, boala contagioasa si foarte grava, care poate fi fatala. Analizele preliminare au exclus insa ieri acest diagnostic. „Noi am fost ieri (28 noiembrie, n.r.) informati de catre medicul infectionist de la…

- Patronul Bistim Dera SRL, firma care a facut dezinsectia si deratizarea in blocul de locuinte din Timisoara in care au murit doi copii si mama unuia dintre ei, Ioan Sorin Buta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, in urma deciziei magistratilor de la Tribunalul Timis.Judecatorii de la…

- Leo Iorga a murit astazi, la varsta de 54 de ani, dupa o lupta de 8 ani cu cancerul. Vestea trista a fost confirmata de colegul sau de trupa, Adrian Ordean. Articolul ULTIMA ORA! A murit Leo Iorga, indragitul solist al trupei Compact! apare prima data in Monitorul de Vrancea .

- Mihai Constantinescu a murit. Indragitul artist s-a stins din viața la 73 de ani dupa ce suferise un stop cardiac in luna mai. S-a nascut in Bucuresti, pe 4 ianuarie 1946. A absolvit Institutul de Educatie Fizica si Sport din Bucuresti si Scoala Populara de Arta. A cantat de mic in corul de copii al…