Stiri pe aceeasi tema

- Cauza mortii cantaretei irlandeze Sinead O'Connor a fost dezvaluita la un an de la decesul ei, relateaza contactmusic.com, care citeaza ziarul Irish Independent.Interpreta hitului „Nothing Compares 2 U” a...

- Potrivit actelor medicale, O'Connor a murit din cauza „agravarii bolii pulmonare obstructive cronice și a astmului bronșic, pe fondul unei infecții a tractului respirator inferior”, potrivit Daily Star . Raportul medical a fost depus la instituțiile de profil din Londra de catre fostul soț și colaborator…

- Statul pe scaun, la birou, perioade lungi de timp, poate avea efecte devastatoare asupra sanatații, dar o ceașca obișnuita de cafea ar putea fi o modalitate de a compensa stilul de viața in care predomina sedentarismul.

- Familia unui indonezian, care a murit in timpul marelui pelerinaj musulman, este fericita ca acesta a fost inmormantat in orașul sfant Mecca, a declarat fiica sa. Peste 1.300 de persoane au murit in timpul Hajj-ului din acest an, din cauza temperaturilor extreme.

- Miercuri s-a inregistrat primul deces de la noi din cauza caniculei. Este vorba despre un barbat din Vaslui, care a fost descoperit mort pe acoperisul unui bloc, unde facea lucrari de reparatii.

- Pacientul care a murit din cauza virusului gripei aviare de tip H5N2 este un barbat in varsta de 59 de ani, din Mexic, a anunțat miercuri, 5 iunie, Organizația Mondiala a Sanatații, relateaza ziarul francez Le Figaro, citat de News.ro.„Acesta este primul caz uman confirmat in laborator de infectare…

- Mihai Gheorghe, fost antrenor al echipei de gimnastica a Romaniei a decedat in urma unui infarct. Mihai Gheorghe, fost gimnast al Romaniei, dar și antrenor al echipei naționale, a decedat la varsta de 55 de ani, iar vestea a șocat lumea gimnasticii, chiar inainte de Jocurile Olimpice de la Paris. Cauza…

- Mai multe regiuni din India se confrunta cu un val de caldura. Experții spun ca au fost batute unele recorduri in ceea ce privește temperaturile lunii aprilie din India. Cel puțin noua oameni au murit din cauza caniculei.Valul de caldura a lovit estul Indiei.