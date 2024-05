INTERZIS DE SUS… Dezbaterii electorale organizata, duminica, in studioul Vremea Noua, i-a lipsit capul de afiș, și anume candidatul PSD la funcția de primar al municipiului Vaslui, Lucian Braniște. Au recunoscut-o și cei trei invitați prezenți la discuții, au spus-o și zeci de persoane, care in rubrica Comentarii au intrebat pe unde se plimba “motanul” […] Articolul De ce a lipsit candidatul Lucian Braniște de la confruntarea electorala: de vina ar fi dresorul de “motani”, Adrian Solomon apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .